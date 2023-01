So wird das Wetter heute: Wann kehrt der Winter nach Bayern zurück?

Die erste Woche des Jahres 2023 startet mit frühlingshaften Temperaturen. Wie geht's beim Wetter in Bayern weiter? Und: Kehrt der Winter bald zurück?

02.01.2023 | Stand: 07:48 Uhr

Das Wetter in Bayern präsentierte sich schon am Neujahrstag 2023 mild und frühlingshaft. Und auch heute kann die dicke Winterjacke erst mal zuhause am Haken bleiben. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen fast allerorts in Bayern auf zweistellige Werte: In Kempten im Allgäu wird es bis zu 15 Grad warm, nur in Teilen Niederbayerns klettert das Thermometer bei zähem Nebel nur auf acht Grad.

In weiten Teilen des Freistaats erwartet uns ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. Vereinzelte Regenschauer sind vormittags allenfalls in Unterfranken zu erwarten.

Verantworlich für das frühlingshafte Bayern-Wetter zu Jahresbeginn: eine südwestliche Strömung, die weiterhin ungewöhnlich milde Luft in die Region treibt. Erst am Nachmittag ziehen von Nordwesten her dichtere Wolken auf. In der Nacht zum Dienstag ist es in Bayern meist stark bewölkt, zeitweise kann es regnen. Die Temperaturen fallen jedoch auch nachts bei zwei bis sieben Grad nicht unter den Gefrierpunkt.

Wetter in Bayern: DWD erwartet trotz Abkühlung weiter keinen Wintereinbruch

Mit fünf bis elf Grad ist es morgen am Dienstag dann nicht mehr so mild wie zuletzt. Der Tag startet südlich der Donau zeitweise mit Regen, der sich später an die Alpen zurückzieht. In der ersten Tageshälfte halten sich viele Wolken, erst am Nachmittag lockert es gebietsweise auf. In der Nacht zum Mittwoch lässt der Regen auch in den Alpen nach - die Frühwerte am Mittwoch liegen zwischen plus vier und minus ein Grad. Örtlich kann es Glätte durch überfrierende Nässe geben.

Am Mittwoch ist es überwiegend bewölkt, von Norwesten kommt wieder Regen auf. Bei Temperaturen zwischen fünf und zwölf Grad bleibt es aber weiter ungewöhnlich mild.

Wetter in Bayern in der ersten Januarwoche 2023: Wo bleibt der Winter?

Mit Sorge dürften Betreiber von Bergbahnen und Tourismusschaffende in den Bergen auch auf die weitere Entwicklung schauen: Denn ein richtiger Wintereinbruch ist auch in den Vorhersagen für die restliche Woche nicht in Sicht. Es geht weiter mit Tages-Temperaturen zwischen sieben und zwölf Grad. Meist ist es bewölkt, zeitweise kann es Regen geben.

Erst zu Beginn der kommenden Woche sinken die Temperaturen wieder etwas ab - Schneefall sagen die Prognosen des DWD allerdings auch dann für einen Großteil Bayerns nicht vorher.

