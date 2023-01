Das Wetter in Bayern wird heute kühl und regnerisch - wann kommt der Winter zurück?

Die ersten Tage im neuen Jahr starteten frühlingshaft. Doch heute wird das Wetter in Bayern ungemütlicher - und kühler.

03.01.2023 | Stand: 06:59 Uhr

Präsentierte sich das Wetter in Bayern am Neujahrstag und am 2. Januar frühlingshaft, wird es nun deutlich ungemütlicher. Heute Vormittag ist die Sonne kaum zu sehen, in Südbayern kommt oft leichter Regen dazu - besonders an den Alpen. In Franken und Schwaben soll es zum Nachmittag ein wenig aufklaren, sagt der Deutsche Wetterdienst vorher. Mit etwa fünf bis zehn Grad ist es kühler als noch in den Tagen zuvor.

Anwohner im Bereich der Donau und Naab müssen mit Nebel rechnen, Autofahrer und Fußgänger müssen in den Alpen, im südlichen Vorland und im Bayerwald mit leichtem Frost und Glätte durch gefrierende Nässe rechnen.

In der Nacht zum Mittwoch ist es in Bayern meist stark klar, zeitweise kann es regnen. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt.

Wetter in Bayern: Es wird kühler, aber fällt auch Schnee?

Der Mittwochmorgen ist bayernweit meist klar, wenn sich die Nebel und Hochnebelfelder im Süden verziehen. Dann darf mit Sonne gerechnet werden, bis am Nachmittag von Nordwesten Regenwolken aufziehen. Mit fünf bis 12 Grad ist es weiterhin deutlich wärmer als im Durchschnitt. In den Bergen muss mit Sturmböen gerechnet werden.

Am Donnerstag ist der Himmel bei acht bis 13 Grad meist stark bewölkt, zeitweise gibt es etwas Regen. Es setzt teilweise stürmischer Westwind ein. Erst am Freitag wird es wieder Kälter - in manchen Alpentälern bis zwei Grad.

Wetter in Bayern in der ersten Januarwoche 2023: Wo bleibt der Winter?

Mit Sorge dürften Betreiber von Bergbahnen und Tourismusschaffende in den Bergen auch auf die weitere Entwicklung schauen: Denn ein richtiger Wintereinbruch ist auch in den Vorhersagen für die restliche Woche nicht in Sicht. Es geht weiter mit Tages-Temperaturen zwischen sieben und zwölf Grad. Meist ist es bewölkt, zeitweise kann es Regen geben. Wo Sie dennoch im Allgäu Skifahren können, erfahren Sie hier.

Erst zu Beginn der kommenden Woche sinken die Temperaturen wieder etwas ab - Schneefall sagen die Prognosen des DWD allerdings auch dann für einen Großteil Bayerns nicht vorher.

