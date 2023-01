Das Wetter in Bayern wird heute ungemütlich - wann schneit es wieder?

In Bayern müssen die Kinder nach den Ferien heute wieder in die Schule. Bei welchem Wetter geht's zurück in den Alltag? Die Aussichten.

09.01.2023 | Stand: 07:24 Uhr

Mit westlicher Strömung fließt kühlere Meeresluft nach Bayern. Das weiß der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Montagvormittag ist es in Bayern stark bewölkt. Nach Südosten zieht der Regen ab. . Auch im weiteren Verlauf zeigen sich in Bayern viele Wolken und vor allem in der zweiten Tageshälfte gibt es Schauer - teils als Graupel, oberhalb von 800 bis 1000 Metern als Schnee. In den östlichen Mittelgebirgen liegen die Temperaturen um 4 Grad, sonst 6 bis 10 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen zeitweise starker Südwestwind.

In der Nacht zum Dienstag gibt es in Bayern gebietsweise schauerartige, in Alpennähe auch länger anhaltende Niederschläge. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 600 m. Die Temperaturen fallen auf auf 4 bis -1 Grad. Im Bergland kann es glatt werden.

Wetter in Bayern heute mit Neuschnee im Allgäu

Bis heute Vormittag fallen in den Alpen oberhalb von 1000 Metern 5 bis 10 cm, in den Hochlagen der Allgäuer Alpen um 15 cm Neuschnee. Im Tagesverlauf ist oberhalb von 1000 m bei Schauern vorübergehend Glätte nicht ausgeschlossen.

Ab dem Nachmittag fallen im Allgäu oberhalb von 800 m 15 bis 25 cm, in Staulagen bis 30 cm Neuschnee in den nächsten 24 Stunden. Die Schneefallgrenze sinkt gegen Abend auf 600 m. In den Alpen fallen 5 bis 10 cm, in Staulagen bis 15 cm Neuschnee bis Dienstagmittag. Im Bayerwald gibt es 1 bis 3 cm Neuschnee.

Wetter in Bayern am Dienstag - kehrt der Winter zurück?

Am Dienstag gibt es in Bayern zunächst einzelne Schauer bzw. etwas Regen,. Die Schneefallgrenze liegt bei 600 Metern. Im Tagesverlauf kommt es kurzzeitig zu Auflockerungen. Aber von Westen ziehen bald erneut Wolken auf. Am Abend kommt am Untermain Regen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 Grad an Frankenwald, Fichtelgebirge und Bayerischem Wald und 8 Grad westlich des Spessarts.

Zum 7-Tage-Wetter in der Urlaubsregion Allgäu geht es hier.