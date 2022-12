Der Sonnenschein heute im Süden von Bayern könnte ein Vorbote für rekordverdächtige Temperaturen am Silvester-Tag sein. Die Wetter-Aussichten.

28.12.2022 | Stand: 06:58 Uhr

Während weite Teile Bayerns von einem Hoch mit Schwerpunkt über dem Balkan profitieren, wird am Mittwoch der Norden Frankens von einem Frontensystem gestreift." So teilt es der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Vorhersage für das Wetter heute in Bayern mit.

Heute früh ist es im nördlichen Franken bedeckt und bis Vormittag fallen vereinzelt ein paar Tropfen. Je weiter nach Süden desto öfter zeigt sich die Sonne. In Tälern des Bayerischen Waldes wird es kaum über 4 Grad, im Alpenvorland örtlich bis 12 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, in freien Lagen Frankens stark böiger Wind aus südlichen Richtungen.

In der Nacht zum Donnerstag breiten sich nach teils gering bewölktem Start von Franken her Wolken aus. Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 0 Grad, an den Alpen sowie im östlichen Ober- und in Niederbayern wird es bis -3 Grad.

Wetter in Bayern: Sturmböen auf Alpengipfeln bis 90 km/h

Heute kommt es in den Mittelgebirgen zu Windböen um 50 km/h aus Südwest, in den Kammlagen gibt es stürmische Böen bis 75 km/h. Auf den höchsten Alpengipfeln kommt es zu Sturmböen bis 90 km/h. In der Nacht zum Donnerstag ist es im Bergland weiterhin windig, in den Gipfellagen der Mittelgebirge Sturmböen um 80 km/h

In Bayern kann es heute früh besonders im Umfeld von Donau und Naab örtlich Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern geben.

Leichter Frost in weiten Teilen Bayerns am Mittwochmorgen

Heute früh herrscht bis auf weite Teile des nördlichen Frankens verbreitet leichter Frost. Vereinzelt kommt es zu Glätte. In der Nacht zum Donnerstag vor allem in Südbayern oft leichter Frost.

Wetter in Bayern: So geht's bis Silvester weiter

Am Donnerstag, 29. Dezember, hängen viele Wolken über Bayern und es regnet gebietsweise. Nur in Richtung Alpen und im Südosten Bayerns gibt es längere sonnige Abschnitte. Im Osten Bayerns 5 bis 10, sonst 9 bis 13, im Alpenvorland bis 15 Grad.

Am Freitag, 30. Dezember, scheint in Bayern neben Wolken meist kurz, südlich der Donau auch längere Zeit die Sonne. In der zweiten Tageshälfte nimmt von Westen die Bewölkung zu, in Teilen Frankens und Schwabens regnet es.

Silvester steigen die Temperaturen im Alpenvorland auf bis zu 20 Grad

Am Samstag, Silvester, ist es in Bayern zunächst meist stark bewölkt, am Vormittag fallen vereinzelt ein paar Tropfen. Später ist es heiter bis wolkig. Temperatur-Höchstwerte von 10 bis 16 Grad. Mit Spitzen von 17 Grad in Unterfranken und bis 20 Grad im Alpenvorland wahrscheinlich vielerorts Rekorde für Ende Dezember. Mäßiger Wind aus Süd bis Südwest, teilweise mit starken Böen.

Zum 7-Tage-Wetter in der Urlaubsregion Allgäu geht es hier.