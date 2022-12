Viele Wolken und gelegentlich Regen - aber nicht überall in Bayern

Über Bayern hängen heute viele Wolken und Regen ist nicht ausgeschlossen. Die Wetter-Aussichten für Silvester sind rekordverdächtig.

29.12.2022 | Stand: 06:37 Uhr

"Mit westlicher Strömung wird weiterhin milde Meeresluft herangeführt. Am Donnerstag dringt eine Kaltfront von Nordwesten bis zur Mitte Bayerns vor." So teilt es der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Vorhersage für das Wetter heute in Bayern mit.

Heute früh und im weiteren Tagesverlauf hängen über Bayern viele Wolken und gelegentlich fällt etwas Regen bzw. es gibt einzelne Schauer. Nur in Richtung Alpen und im Südosten kommt es zu längeren sonnigen Abschnitten, im südlichen Alpenvorland bleibt es weitgehend trocken. Im Osten Bayerns steigen die Temperaturen auf 6 bis 11 Grad, sonst 9 bis 14 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, in Teilen Frankens und des nördlichen Schwabens in Böen starker, im Bergland stürmischer Wind aus Süd bis Südwest.

Schwere Sturmböen auf Bayerns Alpengipfeln bis 90 km/h

Im höheren Bergland von Bayern gibt es am heutigen Donnerstag zeitweise stürmische Böen um 70 km/h aus Südwest, an den nördlichen Mittelgebirgen teilweise auch bis in tiefere Lagen herab Böen um 50 km/h. In den Kammlagen der Mittelgebirge kommen tagsüber Sturmböen um 80 km/h, in der Rhön auf exponierten Gipfeln vereinzelt schwere Sturmböen um 90 km/h. Donnerstagabend schwächt der Wind ab.

Glatteis im Bayerwald durch gefrierenden Regen nicht ausgeschlossen

Heute früh herrscht in der Südosthälfte Bayerns leichter Frost. Im Bayerwald vor allem in windgeschützten Tallagen ist stellenweise Glatteis durch gefrierenden Regen nicht ganz ausgeschlossen.

Rekordverdächtiger Jahresausklang in Bayern

Am Freitag, 30. Dezember, scheint in Bayern neben Wolken meist kurz, südlich der Donau auch längere Zeit die Sonne. In der zweiten Tageshälfte nimmt von Westen die Bewölkung zu, in Teilen Frankens und Schwabens regnet es.

Am Samstag, Silvester, ist es anfangs meist stark bewölkt und örtlich fällt etwas Regen. Im Tagesverlauf wird es von Süden her trockener und zunehmend heiter. Mit 14 bis 18 Grad ist es ungewöhnlich mild, im Alpenvorland gibt es mit nahe 20 Grad einen rekordverdächtigen Jahresausklang. Nur an der unteren Donau ist es mit 12 Grad nicht ganz so mild. Es weht ein auffrischender, in Franken und Schwaben in Böen starker Südwestwind.

In der Nacht zum Sonntag ist es im nördlichen Franken teilweise wolkig, sonst nur gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen in Bayern zwischen 11 Grad westlich des Spessarts und 2 Grad im Umfeld des Inn, am östlichen Alpenrand bei 0 Grad.

Neujahr viel Sonnenschein im Süden von Bayern

Am Sonntag, Neujahr, scheint nach Nebelauflösung im Süden häufig die Sonne. In Franken und in der Oberpfalz gibt es dagegen auch dichtere Wolkenfelder, es bleibt aber trocken. An der unteren Donau um 10 Grad, sonst sehr milde 12 bis 16, in Alpennähe mit leichtem Föhn sogar bis 18 Grad.

