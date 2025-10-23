Sturm, Regen, Schnee – Bayern erwartet ungemütliche Tage

Wer in Bayern in den kommenden Tagen draußen unterwegs ist, sollte sich auf nasses Herbstwetter einstellen – und den Regenschirm besser gut festhalten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt eine regnerische und vor allem stürmische Wetterlage voraus.

Am Donnerstag bringt eine markante Kaltfront nicht nur teils ergiebigen Regen, sondern auch kräftigen Wind. Auf den Alpengipfeln sind den Meteorologinnen und Meteorologen zufolge schwere Sturm- bis orkanartige Böen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde möglich. Zudem sei bis in den Nachmittag mit Gewitter mit Starkregen von bis zu 15 Litern pro Quadratmeter zu rechnen. Abends soll der Wind in Schwaben und Franken abnehmen, doch starke bis orkanartige Böen seien auch nachts wahrscheinlich.

Sinkende Schneefallgrenze – Neuschnee erwartet

Bei Tageshöchstwerten von 12 bis 17 Grad bleibt es laut DWD vergleichsweise mild. In der Nacht soll es dann deutlich abkühlen: Die Tiefstwerte liegen bei 2 bis 8 Grad. Bereits ab Donnerstagnachmittag sinke die Schneefallgrenze von Nordwesten und oberhalb von 1300 bis 1500 Metern könne es schneien. Bis zum Freitagmorgen seien oberhalb von etwa 1500 Metern Neuschneemengen von bis zu 10 Zentimeter möglich, in den Nordweststaulagen der Allgäuer Alpen bis zu 20 Zentimeter.

Auch in den folgenden Tagen bleibe es unbeständig – mit einem «windigen Mix aus Sonne, Wolken und Regen- oder Graupelschauer». Für Freitag und Samstag rechnete der DWD weiterhin mit Wind und Sturm, teils wieder mit schweren Sturmböen auf den Gipfeln der Alpen. Vereinzelt seien auch Gewitter wahrscheinlich. Am Freitag soll die Schneefallgrenze auf 1100 bis 1300 Meter sinken, am Samstag wird auf den Gipfeln von Bayernwald und Alpen teils Schnee erwartet. Am Sonntag soll es im Bergland oberhalb von 700 bis 1000 Meter Schneeregen- oder Schneeschauer geben. Mit höheren Werten als zwölf Grad rechnete der DWD nicht.