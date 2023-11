Wetterdienst warnt vor nächtlichem Frost im Allgäu

In Südbayern wird es in der Nacht zum Sonntag frostig und teilweise rutschig. Der Wetterdienst warnt vor Frost im Allgäu.

11.11.2023 | Stand: 13:29 Uhr

Örtlich kann es zu Glätte durch überfrierende Nässe und Reif kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

Frost im Allgäu: Deutscher Wetterdienst warnt

Vor Frost warnt der DWD im Allgäu von Samstag 22 Uhr bis Sonntag um 8 Uhr. Er ruft die Warnstufe 1 von 2 aus. Betroffen sind die Landkreise Oberallgäu, Unterallgäu, Ostallgäu und Lindau sowie die kreisfreien Städte Kaufbeuren, Memmingen und Kempten.

Übers Wochenende wird Schnee in den Allgäuer Alpen erwartet

In Teilen des Freistaats kann es auch Schnee geben: Über das Wochenende sind in den Alpen und im Bayerischen Wald oberhalb von 800 bis 1000 Metern bis zu fünf Zentimeter, in höheren Lagen bis zu zehn Zentimeter und in den Allgäuer Alpen und höheren Lagen des Bayerwaldes bis zu 15 Zentimeter Schnee angesagt.

Polizei appelliert an Autofahrer: An Winterreifen denken

Die Polizei appelliert an die Autofahrer, an Winterreifen zu denken. Seit Dezember 2016 schreibt die Straßenverkehrsordnung Winterreifen bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte vor. Bei solchen Witterungsverhältnisse dürfe man „mit einem Kraftfahrzeug ohne Winterreifen nicht im öffentlichen Straßenverkehr“ fahren, teilt die Polizei mit. Gerade im Allgäu heißt es also: Aufpassen - und das Auto in der Nacht lieber stehen lassen, sofern noch keine Winterreifen aufgezogen sind.

Wer gegen die Winterreifen-Pflicht verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Das liegt zwischen 60 Euro (Fahren bei winterlichen Verhältnissen) und 120 Euro (wenn ein Unfall passiert). Außerdem gibt es einen Punkt in Flensburg. (mit dpa)

