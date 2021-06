Weiterhin Unwetter in Bayern - Regen und Gewitter auch im Allgäu

Nach den heftigen Unwettern der vergangenen Tage soll es vorerst so weitergehen. Die Wettervorhersage für Bayern und das Allgäu.

23.06.2021 | Stand: 08:14 Uhr

Dabei kommt es am Mittwoch in Bayern zunächst zu schauerartigem Regen mit nur vereinzelten Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Für den weiteren Tagesverlauf werden mehr Gewitter mit Unwetterpotential erwartet, die bis in die Nacht hinein andauern sollen. Der DWD warnt vor Hagel, Windböen von bis zu 70 Stundenkilometern sowie Starkregen. Besonders betroffen sind demmnach der Süden und die Mitte Bayerns.

Schwere Gewitter zogen auch in der Nacht zum Mittwoch wieder über Teile Bayerns hinweg. Der Schaden hielt sich diesmal allerdings in Grenzen, wie die Polizei mitteilte. Besonders betroffen waren Niederbayern und die Oberpfalz. In Niederbayern rückten die Einsatzkräfte wegen des Unwetters insgesamt rund 80 Mal aus. Der Schwerpunkt lag dabei zunächst auf der Region Rottal und auf Passau, in der Nacht verlagerte er sich erst nach Landshut und schließlich nach Straubing. In der Oberpfalz meldeten die Einsatzkräfte nur rund zehn Einsätze, meistens wegen auf Straßen gefallener Äste oder Wasser, welches in die Richtung von Kellern floss.

Im Allgäu sind vor allem die nördlichen Gebiete am Mittwoch vom Gewitter betroffen. Am Alpenrand regnet es lediglich. Die Temperaturen liegen dabei leicht über 20 Grad. Auch die Aussichten für den Donnerstag sind eher ungemütlich: Erneut ziehen Gewitter über die Allgäuer Landkreise und Städte. Am Wochenende soll es im Allgäu regnen, allerdings steigen die Temperaturen wieder leicht an und liegen am Sonntag schon fast bei dreißig Grad. Das Allgäu-Wetter finden Sie im Detail hier.