Trüber Start in den Mai

Das Wetter am Feiertag lässt leider ein wenig zu wünschen übrig - auch im Allgäu. Die ganze Vorhersage.

30.04.2021 | Stand: 07:21 Uhr

Das erste Mai-Wochenende wird in Bayern recht wolkenreich, teils regnerisch und nicht besonders warm. Am Samstag ist es überwiegend bewölkt, vereinzelt gibt es Schauer. Am östlichen Alpenrand sind Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen elf und 18 Grad. Am Sonntag ist es zunächst bayernweit regnerisch. In Franken lockert die Wolkendecke am Nachmittag auf. Insgesamt ist es recht kühl bei sieben bis maximal 13 Grad.

Auch im Allgäu wird es eher trüb und regnerisch. Lediglich am Samstag zeigt sich die Sonne ab und an. Die Temperaturen liegen tagsüber um die 14 Grad, nachts um die fünf Grad. Auch die kommende Woche wird eher durchwachsen.