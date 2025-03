Frühlingshaft milde Temperaturen bei mehr als 20 Grad

Nach einigen kalten Tagen kommt auf die Bayern ein traumhaft frühlingshaftes Wetter zu. Mit einem Hochdruckeinfluss komme schon im Tagesverlauf sehr milde Luft in den Freistaat, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der Tag zeigt sich wolkenlos und bei Höchstwerten bis zu 15 Grad.

Auch am Donnerstag können die Menschen ausgiebig Sonne tanken, nur einige Schleierwolken sind zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad. Am Freitag wird das unverändert sonnige Wetter lokal durch Wolken gedämpft. Es ist «frühlingshaft mild» bei Höchstwerten zwischen 16 Grad im Mittelgebirge und 22 Grad am Untermain.

Am Samstag ziehen von Südwesten Wolken auf, örtlich regnet es auch mal. Überdies wird es der Vorhersage zufolge sonnig bei Temperaturen bis zu 20 Grad. In den Föhntälern der Alpen werden starke Böen erwartet.