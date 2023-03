Wie eine Allgäuerin den Seidenmantel von Leonard Bernstein ergatterte

Anke Weinert-Wegmann ist Dirigentin mit Leib und Seele, leitet die Chöre der Sing- und Musikschule Kempten und den Männerchor ihrer Heimatortes Wildpoldsried. Ihr großes Vorbild: Leonard Bernstein, der 1990 verstorbene Komponist, Dirigent und Pianist ("Westside Story". Mit dem Amerikaner verbindet die Allgäuerin mehr als die Liebe zur Musik - sie darf sich auch stolze Besitzerin eines Mantels nenen, in dem der Maestro nach Konzerten Gäste in der Garderobe empfing. Hier erfährst Du, wie es zu dem unglaublichen Glücksgriff kam.

Manchmal muss man sich einfach trauen im Leben, etwas anzupacken, obwohl die Erfolgsaussichten gegen Null tendieren. Denn wenn man es nicht versucht, trauert man vielleicht dieser einen vertanen Chance ein Leben lang hinterher. Das dachte sich auch Anke Weinert-Wegmann vor über 20 Jahren, als sie durch Zufall erfuhr, dass das New Yorker Auktionshaus Sotheby’s den Nachlass des Dirigenten, Komponisten und Pianisten Leonard Bernstein (1918 - 1990) versteigerte. "Er war mein großes Vorbild, und ich wollte unbedingt etwas von ihm haben", sagt die 42-Jährige, die die Chöre der Sing- und Musikschule Kempten und den Männerchor ihrer Heimatortes Wildpoldsried leitet und als selbständige Klavierlehrerin arbeitet.

"Ich dachte, ich krieg’ eh nix, aber probieren kannst du es ja mal." Prompt ersteigerte sie aber etwas: den Seidenmantel, in dem der Maestro nach Konzerten Gäste in der Garderobe empfing.

Er lächelte immer, schaute die Menschen mit großen Augen an und dirigierte leidenschaftlich.

Anke Weinert-Wegmann über ihre Faszination für Bernstein

"Das ist das Wunder meines Lebens", sagt Anke Weinert-Wegmann und lacht. Es war eine verrückte Idee, die die damals 22-Jährige umtrieb. Bei einer Freundin in Kempten zappte sie im Herbst 1997 durchs Fernsehprogramm und blieb bei einem ausländischen Sender hängen, der von einer geplanten Versteigerung des Bernstein-Nachlasses berichtete. Schon als Kind hatte sie der Dirigent fasziniert. "Er lächelte immer, schaute die Menschen mit großen Augen an und dirigierte leidenschaftlich."

1.000 Euro als Limit

Für die kleine Anke war klar: Ich werde Dirigentin. Tatsächlich studierte sie später in Würzburg Orchesterleitung. Damit war auch klar, was sie ersteigern wollte: einen Taktstock. Doch das war nicht so leicht in Zeiten, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte.

Weinert-Wegmanns Vorbild Leonard Bernstein war ein gefeierter Dirigent und Komponist. Bild: Claus Felix/dpa (Archiv)

Erste Infos forderte sie mit einem Fax an. Dann lieh sie sich die Kreditkarte einer Freundin und ließ sich den 39 Dollar teuren, 150 Seiten starken Auktionskatalog kommen. 422 Bernstein-Objekte wurden angeboten, darunter Metronome, Fotos, Möbel, Kleidungsstücke, Taktstöcke und auch ein Bösendorfer-Flügel mit 92 Tasten, eine Spezialanfertigung für Bernstein. Als Limit hatte sich die Allgäuerin 1.000 Mark gesetzt. Das Geld hatte sie sich als Organistin zusammengespart. So schickte sie ein Fax zu Sotheby’s mit ihren Wunschobjekten, darunter war auch ein Mantel, der in dem Katalog aber nicht abgebildet war.

Mantel + Brieffreundschaft

Die Taktstöcke wurden am Ende für 3.500 bis 18.500 Dollar versteigert. "Da hatte ich mit meinen 1.000 Mark keine Chance", sagt Weinert-Wegmann. Zwei Wochen nach der Auktion, kurz vor Weihnachten, erhielt sie einen Brief. Darin enthalten: eine Rechnung - und ein Schreiben eines traurigen amerikanischen Bernstein-Fans. Jeffrey Dane hatte viele Artikel über den Maestro verfasst und ihn auch getroffen. Er hatte unbedingt den Mantel haben wollen, in dem der Dirigent auch ihn einmal empfangen hatte. Er sei zwar traurig, dass er nicht zum Zuge kam, andererseits aber auch froh, dass den Mantel ein anderer Fan habe. "Wir haben uns noch viele Jahre Briefe geschrieben", sagt Weinert-Wegmann.

Das Versteigerungs-Glück hatte für sie noch ein teures Nachspiel. Denn als der Mantel geliefert wurde, verlangte der Zoll obendrein noch 300 Mark. Später besorgte sie sich eine Schaufensterpuppe, der sie den Mantel anzog. Heute hat diese in einer Glasvitrine in ihrer Wohnung einen Ehrenplatz.

Bernsteins Taktstock hat sie zwar nicht bekommen, dafür den eines anderen großen Dirigenten. Nach dem Studium arbeitete die Allgäuerin im Münchner Noten-Fachgeschäft Hieber, in dem Klassik-Stars wie Cecilia Bartoli, Anne-Sophie Mutter, Alfred Brendel und Lorin Maazel ein und aus gingen. Auch Karl Böhm gehörte dazu und schenkte Weinert-Wegmanns Chef einen Tatstock. Der reichte ihn später an seine Mitarbeiterin weiter.

Prall gefüllt mit Bernstein-Aufnahmen ist Weinert-Wegmanns CD-Regal. "Ich habe eigentlich alles, was bis vor zehn Jahren herauskam." Auf Schallplattenbörsen hält sie nach fehlenden Aufnahmen Ausschau. Persönlich erlebt hat sie ihr Idol nicht. Auch nicht, als Bernstein ins Allgäu kam: 1984 dirigierte er in der Ottobeurer Basilika Haydns "Paukenmesse", 1986 "Die Schöpfung". Neun beziehungsweise elf Jahre alt war damals Anke Weinert-Wegmann. "Ich hatte keine Chance an Karten zu kommen", sagt sie. Aber eine andere Chance sollte sie ja noch bekommen ...