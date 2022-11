Wie groß ist das Blackout-Risiko in Schwaben?

Mehrmals ist vor Stromausfällen gewarnt worden. Wie realistisch ist ein Blackout und was würde bei einem "Brownout" passieren? Ein Besuch bei den Lechwerken.

26.11.2022 | Stand: 14:20 Uhr

Eine Leitstelle zu besuchen, hat immer etwas raumschiffartiges. Große Bildschirme bedecken die Wände. In Rot, Grün, Blau, Lila ist darauf ein Abbild des Leitungsnetzes in unserer Region zu sehen. Das Verteilnetz bringt Strom in die Städte und Ortschaften, Energie für Haushalte, Computer, Maschinen. Leitungen sind die Lebensadern unserer heutigen Zeit. Das Licht ist gedämpft, die Atomsphäre im Raum konzentriert. "Wir sind 24 Stunden besetzt, an sieben Tagen in der Woche", sagt Martin Ehinger, Leiter der zentralen Netzführung, immer ein Auge auf den Bildschirmen. Wenn man wissen will, wie groß das Risiko eines Stromausfalls diesen Winter ist, dann ist man hier richtig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.