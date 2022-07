Wie schön! So herrlich war das Tänzelfest in Kaufbeuren

Perfektes Wetter, glückliche Kinder - was willst Du mehr zum Tänzelfest?! Die besten Bilder der Kaufbeurer Feier-Tage siehst Du bei uns.

15.07.2022 | Stand: 09:44 Uhr

Bilderstrecke

Tänzelfest Umzug Montag

1 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 2 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 3 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 4 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 5 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 6 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. 7 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 8 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 9 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 10 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 11 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 12 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 13 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 14 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 15 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 16 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 17 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 18 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 19 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 20 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 21 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 22 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 23 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 24 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 25 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 26 von 26 Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild Neuer Tag, neuer Tänzelfest-Umzug: Bei schwül-warmem Wetter war so mancher Tänzelfest-Akteur am Montag froh um eine willkommene Abkühlung. Doch nicht nur wegen des Wetters ging es in Kaufbeuren wieder heiß her, wie wir Dir in unserer Galerie zeigen. Bild: Mathias Wild 1 von 26 Tänzelfest Tänzelfestknabenkapelle TKK Montag Taufe Neptunbrunnen Bild: Mathias Wild Tänzelfest Tänzelfestknabenkapelle TKK Montag Taufe Neptunbrunnen Bild: Mathias Wild

Es ist beeindruckend, wie es den Beteiligten des Tänzelfestes jedes Jahr wieder gelingt, die beiden Umzüge am Sonntag und Montag zu koordinieren. 1.600 Kinder müssen in ihren Gruppen aufgestellt, auf der vorgesehenen Strecke durch die Stadt geleitet und anschließend wohlbehalten zu ihren Familien zurückgebracht werden.

Auch heuer ist das – sowohl am Sonntag wie auch am Montag – reibungslos gelungen. Nach den beiden Haupttagen zeigten sich alle zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Tänzelfestes 2018.

Bilderstrecke

Tänzelfest 2018 Umzug und Empfang am Sonntag

1 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 2 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 3 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 4 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 5 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 6 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 7 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 8 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 9 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 10 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 11 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 12 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 13 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 14 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 15 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 16 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 17 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 18 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 19 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 20 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 21 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 22 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 23 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 24 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 25 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 26 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 27 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 28 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 29 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 30 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 31 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 32 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 33 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 34 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 35 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 36 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 37 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 38 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 39 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 40 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 41 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 42 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 43 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 44 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 45 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 46 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 47 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 48 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 49 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 50 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 51 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 52 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 53 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 54 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 55 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 56 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 57 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 58 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 59 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 60 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 61 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 62 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 63 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 64 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 65 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 66 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 67 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 68 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 69 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 70 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 71 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 72 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 73 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 74 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 75 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 76 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 77 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 78 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 79 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 80 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 81 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 82 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 83 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 84 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 85 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 86 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 87 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 88 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 89 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 90 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 91 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 92 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 93 von 93 Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild Krönender Höhepunkt: Sieh hier unsere große Bildergalerie vom Tänzelfest-Umzug am Sonntag. Bild: Mathias Wild 1 von 93 Tänzelfest Umzug Sonntag Bild: Mathias Wild Tänzelfest Umzug Sonntag Bild: Mathias Wild

Am Montag-Nachmittag zog Kaiser Maximilian I. also noch einmal vor das Rathaus. Angeführt wurde seine Entourage von einem Musikwagen, in dem einer heuer seit 50 Jahren mitfährt: der Posaunist Wolfgang Gerle. Da kann selbst Esel Ferdinand nicht mithalten, für den es immerhin das 25. Tänzelfest war.

Allen Mitwirkenden dankten Host Lauerwald und Christian Mayer, Vorstandsmitglieder beim Tänzelfestverein, vor allem den vielen Kindern, ohne die es das historische Fest nicht gäbe. Und nicht zuletzt der heiligen Crescentia, die so gnädig mit dem Wetter gewesen sei, so Mayer, obwohl es am Morgen noch trüb ausgesehen hatte.

Bilderstrecke

Ritter und Feuerspucker in Kaufbeuren: Das Lagerleben zum Tänzelfest

1 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 2 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 3 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 4 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 5 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 6 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 7 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 8 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 9 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 10 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 11 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 12 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 13 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 14 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 15 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 16 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 17 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 18 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 19 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 20 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 21 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 22 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 23 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 24 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 25 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 26 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 27 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 28 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 29 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 30 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 31 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 32 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 33 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 34 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 35 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 36 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 37 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 38 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 39 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 40 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 41 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 42 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 43 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 44 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 45 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 46 von 46 Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild Musik, Tanz, Speis und Trank, Feuerspucker und Ritterkämpfe: Beim Tänzelfest-Lagerleben herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Bild: Mathias Wild 1 von 46 Tänzelfest Lagerleben Freitag Bild: Mathias Wild Tänzelfest Lagerleben Freitag Bild: Mathias Wild

Nicht nur bezüglich des Wetters, sondern insgesamt fiel die Bilanz nach den Haupttagen positiv aus. Sebastian Adam, Leiter der Polizeiinspektion Kaufbeuren, freute sich über die friedliche Stimmung, die sowohl an den beiden Lagerlebenabenden, wie auch während der Festzüge und der vielen anderen Programmpunkte in der Stadt zu spüren gewesen sei.

Lesen Sie auch

Neuer Kaiser, höhere Preise beim Tänzelfest 2022 Vorbereitungen für das Tänzelfest laufen

„Es war gut das wir Präsenz gezeigt haben, einschreiten mussten wir aber kaum“, so Adam. Auch Oberbürgermeister Stefan Bosse zeigte sich erleichtert, dass sicherheitstechnisch alles gut gegangen sei und lobte die gut funktionierende Absprache mit dem Tänzelfestverein.

Was Lauerwald besonders freut: „Insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Kaufbeurer und auch die Gäste aus dem Umland das Tänzelfest wieder mehr zu schätzen wissen.“ Diesen Eindruck bestätige die Tatsache, dass der Vorverkauf der Festabzeichen heuer so außerordentlich gut gelaufen sei. „Auch für Montag waren alle Sitzplätze verkauft“, sagte Irmgard Ernszt, ebenfalls vom Tänzelfestverein. „Wie wir finanziell genau dastehen, können wir natürlich erst sagen, wenn alle Abrechnungen da sind“, so Lauerwald. Unterm Strich dürften es etwa 3000 Euro mehr an Einnahmen als 2017 sein.

Trotz der Hitze an den Umzugstagen haben niemanden die Kräfte verlassen, so Lauerwald. Auch die Rettungsdienst-Mitarbeiter hatten also wenig zu tun. Die kurzzeitigen starken Windböen am Montagnachmittag hatte einige Pferde scheuen lassen, die aber schnell wieder beruhigt werden konnten, sodass auch hier nichts passiert ist.