Wie stark ist die italienische Mafia in Schwaben verwurzelt?

Bei einer großen Razzia gegen die ’Ndrangheta führt die Spur auch nach Bayern. In Augsburg gab es in der Vergangenheit spektakuläre Verfahren mit Mafia-Bezug.

05.06.2023 | Stand: 15:15 Uhr

Die Polizisten wussten, wo sie den Mann finden konnten: in seiner Pizzeria in Augsburg, mitten in Hochzoll. Sie rückten mit einem internationalen Haftbefehl an und nahmen Gaetano B. fest, widerstandslos, wie italienische Medien später berichteten. Den Ermittlungen zufolge war der Mann Bauunternehmer in der italienischen Provinz Reggio Emilia, dazu Mitglied der kalabrischen ’Ndrangheta, die als mächtigste Mafiaorganisation Italiens gilt – und eben zugleich auch Betreiber einer Pizzeria in Augsburg. Es war eine Szene aus dem Jahr 2015, doch verschwunden ist die Mafia seither aus Bayern nicht, wie eine große Razzia vor einigen Wochen nahelegt. Nur: Wie stark vertreten ist sie in Augsburg?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.