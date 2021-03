Wie Thomas Limberger zur Schlüsselfigur in der Masken-Affäre wurde

Alle Fäden laufen bei Thomas Limberger in der Affäre zusammen. Er verteilte die Provisionen an Sauter und Nüßlein. Nun sitzt der Unternehmer in U-Haft.

25.03.2021 | Stand: 19:24 Uhr

In der Schweiz stand Limberger Mitte der 2000er Jahre als Topmanager im Scheinwerferlicht. Erfolgreich, aber nicht unumstritten. Seit seiner Rückkehr nach Deutschland agiert er eher im Verborgenen. Er jongliert als Investor mit Millionen und knüpft als Vorstandschef des Lobbyvereins Internationaler Wirtschaftssenat gewinnbringende Kontakte. Limberger gilt als blendender Netzwerker an der unscharfen Trennlinie zwischen Wirtschaft und Politik. Er hat ein gutes Gespür für lukrative Geschäfte und ist Herr über ein weitverzweigtes Firmengeflecht mit Standorten unter anderem in der Karibik und auf den britischen Kanalinseln.