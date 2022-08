Wieder ein geköpftes Reh im Landkreis Regensburg gefunden - Wilderei?

Zum dritten Mal in kurzer ist im Landkreis Regensburg ein totes Reh mit "fachmännisch abgetrennten" Kopf gefunden worden. Die Polizei ermittelt.

02.08.2022 | Stand: 13:35 Uhr

Zum dritten Mal innerhalb weniger Monate ist im Landkreis Regensburg ein geköpftes Reh gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Jagdwilderei.

Geköpftes Reh bei Holzheim: Schon das dritte Mal in kurzer Zeit

Das Tier sei vergangene Woche bei Holzheim am Forst in einem Wald mit einem "fachmännisch abgetrennten" Kopf gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Schon im Mai wurden in einem Ort in der Nähe zweimal geköpfte Rehe gemeldet. Ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht, war zunächst unklar.

