Wieder gefundene 14-Jährige aus Dasing noch nicht zu Hause

Die Erleichterung war groß, als die Nachricht vom Auffinden der vermissten 14-Jährigen kam. Zu ihrer Familie ist die Jugendliche aber noch nicht zurückgekehrt.

14.05.2023 | Stand: 09:46 Uhr

Das 14-jährige Mädchen aus Dasing, das nach tagelanger Suche am Dienstagabend aufgefunden werden konnte, befindet sich offenbar weiter in staatlicher Obhut. Das Mädchen sei noch nicht wieder bei ihrer Familie, sagte die Mutter unserer Redaktion am Donnerstag.

Die Jugendliche stieg laut Polizeiangaben am Freitag, 5. Mai, am Dasinger Bahnhof in einen fremden Wagen. Die folgenden Tage verbrachte sie bei einer Internetbekanntschaft in Hessen. Die Polizei hatte am Sonntag eine Öffentlichkeitsfahndung ausgerufen, die Internetbekanntschaft der 14-Jährigen teilte den Beamten ihren Aufenthaltsort mit. (bt)