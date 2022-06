Wildkamera überführt Serieneinbrecher: Polizei verhaftet zwei Männer in Franken

Die Männer waren laut Polizei in etwa 40 Scheunen eingebrochen und hatten Werkzeuge und Maschinen gestohlen. Nun wurden sie von einer Wildkamera fotografiert.

10.06.2022 | Stand: 16:15 Uhr

Nach einer monatelangen Einbruchserie in Ober- und Unterfranken sind nach Behördenangaben zwei Männer verhaftet worden. Seit Herbst vergangenen Jahres seien rund 40 Feldscheunen in den Landkreises Bamberg und Haßberge aufgebrochen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Aus den Scheunen seien meist Arbeitsgeräte und Gerüstbauteile gestohlen worden.

In den Wohnungen der Männer lagen 400 Maschinen und Gegenstände

Aufzeichnungen einer Wildtierkamera brachten die Ermittler schließlich auf die Spur von zwei 43 und 44 Jahre alten Tatverdächtigen. Deren Wohnungen seien durchsucht und dabei rund 400 Maschinen und Gegenstände gefunden worden. Dutzende Werkzeuge, Baumaschinen, elektrische Gegenstände und Teile einer Solaranlage seien sichergestellt worden. Zudem fanden die Beamten laut Mitteilung Waffen und Drogen.

Gegen die Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen, sie kamen in Untersuchungshaft. Ob die beschlagnahmten Gegenstände zu den Einbrüchen gehören, muss noch geklärt werden.

