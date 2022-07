Winterzauber in der Breitachklamm

Ein Hauch von "Herr der Ringe" mitten im Allgäu! Die Kältewelle der vergangenen Tage hat die Breitachklamm in Oberstdorf in eine Märchenwelt verzaubert. Glitzernde Eiszapfen, mächtige Eisvorhänge, erstarrte Wasserfälle und geheimnisvolle Höhlen begeistern die Besucher. Mehr vom Naturdenkmal siehst Du in unserem Video.

27.07.2022 | Stand: 11:13 Uhr