Wir bauen die wohl außergewöhnlichste Festival-Bühne Deutschlands

Paul Kalkbrenner? Nein, der "heimliche" Star beim Ikarus-Festival wird auch 2019 ein anderer sein. Die glitzernde "Forest Stage" - eine Bühne mitten im Wald.

Wenn ab Freitag über 40.000 Besucher nach Memmingen strömen, richten sich viele Blicke auf die sogenannte "Forest Stage". Mit der spektakulären Bühne mitten im Wald ist den Veranstaltern 2018 ein Coup gelungen. Genauso außergewöhnlich wie das Schmuckkästchen sind dessen Macher - ein junges Künstler- und Handwerkerkollektiv, das seit zwei Wochen plant, sägt, malt und schraubt.

Wie normale "Handwerker von nebenan" sehen Joe (32) und Leo (24) nicht aus. Die Brüder aus Halle in Mitteldeutschland wirken eher wie eine Mischung aus Künstler, DJ, Freigeist und Naturliebhaber. Die beiden Köpfe von "Endlos Industries" sind die Verantwortlichen hinter einer der innovativsten Festival-Bühnen Deutschlands.

Joe (l.) und Leo Schumann sind die Köpfe des Kollektivs. Bild: Daniel Halder

Mit ihrer handgebauten "Forest Stage" verzückten sie 2018 die "Ikarus"-Besucher. Eine mit viel kreativem Input aus Holz gefertigte Bühne inmitten eines kleines Waldes auf dem wummernden Allgäu Airport. Staunende Blicke, offene Münder, gefolgt von oft stundenlanger Glückseligkeit beim Tanzen auf der glitzernden Waldlichtung, so beschrieb allgaeu.life die Szenerie im vergangenen Jahr.

"Heuer haben wir versucht, die Bühne noch besser zu machen. Sie ist breiter, die Lichter werden höher angebracht sein. So wollen wir eine Art Lichtkathedrale im Wald schaffen", erklärt Joe. Außerdem wurde die Tanzfläche nach hinten geöffnet und deutlich vergrößert. Und auch der Sound soll dank einer Funktion-One-Beschallung noch besser klingen.

In den Wald gelangen die Electro-Fans diesmal über zwei Zugänge. Schon beim Gang durch den aus Holz gefertigten Tunnel werden sich viele wie beim Eintritt in eine eigene Märchenwelt fühlen.

Seit knapp zwei Wochen werkeln die Macher mit ihrer rund 25 Mann und Frau starken Truppe auf dem Festivalgelände. Dazu haben sie ein eigenes Camp im Wald errichtet - mit allem, was sie zum Leben und Arbeiten brauchen. "Wir schlafen in Zelten. Wir sorgen für uns selbst, haben unser eigenes Catering dabei", sagt Joe.

Die Macher von "Endlos Industries" und ihre Festival-Bühne im Wald... Bild: Daniel Halder

Und noch einen Vorteil habe das Campen im Wald. "Wir verstehen uns als künstlerisches Kollektiv. Wir arbeiten hier nicht nach der Stechuhr, sondern relativ frei. Das fördert das kreative Denken." Bei Temperaturen um die 30 Grad wie zuletzt würden sich viele Arbeiten eben in die Abend- und Nachtstunden verlagern.

Wer jetzt aber an ein fahrendes Hippie-Völkchen mit lockerer Einstellung zur Arbeit denkt, irrt gewaltig. Die Fülle der Aufgaben erfordert von allen vollsten Einsatz. Die "Endlos"-Macher sind auf dem Ikarus-Gelände nicht nur für die "Forest Stage", sondern auch für viele der künstlerischen Dekorationen zuständig. Seine Wurzeln hat das Kollektiv im Club "Station Endlos" in Halle, mit dem für die beiden Brüder alles anfing. "Hier war und ist die Brutstätte für alle unsere kulturellen Aktivitäten."

Wir wollen eine Lichtkathedrale im Wald schaffen.

Joe (32)

"Die Planung und Konzeption bis hin zum fertigen CAD-Modell der Bühne in 3D-Ansicht erledigen wir zuhause. Vor Ort bauen wir dann unsere komplette Werkstatt mit richtigen Produktionslinien auf", erklärt Leo. Der 24-Jährige reiste seiner Truppe erst vor wenigen Tagen ins Allgäu hinterher, zuvor war er noch mit Arbeiten auf einem Festival in Dänemark beschäftigt.

Ein Doppeldecker aus Holz? In ihren Dekorationen greifen die Macher den Festival-Namen um den übermütigen Überflieger Ikarus aus der griechischen Mythologie auf. Bild: Daniel Halder

"Wir arbeiten inzwischen international - waren auch schon in Polen oder sogar in Jordanien tätig. Im Sommer sind wir rund um die Uhr beschäftigt". Als gemischtes Kollektiv mit Schreinern, Schweißern, Lichttechnikern und Dekorateuren seien "Endlos Industries" bei Festival-Veranstaltern gefragt. Joe: "Wir erledigen eben nicht nur die Konzeption der Bühne, sondern auch Technik, Ton und Deko aus einer Hand. Wir können alles ohne Zulieferer abbilden, das erleichtert die Produktionsabläufe ungemein."

Vor allem anderen stünde aber das künstlerische Element und die Verbundenheit zur Natur. "Unsere Bauten sind Unikate, aber wir versuchen möglichst viele Teile im nächsten Jahr wiederzuverwerten. Für jedes Stück Holz, mit dem wir bauen, stirbt schließlich irgendwo ein Baum", sagt Leo.

Auch auf dem Airport-Gelände in Memmingerberg bauen die Künstler ihre Dekorationen um die Bäume herum und achten darauf, die Natur nicht zu zerstören.

Am Freitag um 14 Uhr eröffnet DJ Mike Boost als erster Act offiziell das Ikarus-Festival 2019 (hier zum Timetable). Natürlich auf der Forest Stage - gehostet von "Endlos Industries". Denn die beiden Brüder aus Halle sind inzwischen nicht mehr nur Club-Betreiber und die Köpfe hinter dem Handwerker-Kollektiv, sondern auch Label-Besitzer. DJs wie Mila Stern, Electronic Elephant und Casimir von Oettingen gehören sprichwörtlich zum Kollektiv. "Wenn wir unsere Punktlandung hingelegt haben und alles steht, beginnt für uns ein schönes Happening mit vielen Freunden", freut sich Joe.

Doch längst schmieden die beiden Hallenser schon ihre nächsten Pläne: "Ein eigenes Festival am See - das wär's..." Erste konkrete Ideen gebe es bereits. Doch vor den See haben die Electro-Götter erst einmal den Allgäuer Wald gesetzt. Die Ikarus-Besucher wird's freuen...