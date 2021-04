"Wir kriegen Euch alle": Mutmaßliche Rechtsterroristin vor Gericht

Am 29.04.2021 beginnt am Oberlandesgericht München der Prozess gegen eine mutmaßliche Rechtsextremistin aus Franken. Die Frau soll einen Brandanschlag auf Amtsträger oder Muslime vorbereitet haben und ist wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat angeklagt. In Form von Grußkarten verschickte sie Todesdrohungen.