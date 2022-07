Wir wünschen Euch Frohe Weihnachten, hollareduliö!

Süßer die Jodler nie klingen als zur Weihnachtszeit! Wer sich über die Festtage in der Stube auf dem Hof von Susanne und Konrad Baiz niederlässt, dem wird warm ums Herz. Die Eheleute aus Vorderburg, einem Ortsteil von Rettenberg, verzücken mit glockenklaren Jodlern, wie unser Vorjahresvideo beweist. Wer die beiden live erleben möchte: Am 27. Dezember 2017 treten sie beim Weihnachtssingen (ab 20 Uhr) in der katholischen Pfarrkirche St. Johannes Baptist Oberstdorf auf .

Das jodelnde Ehepaar betreibt einen Bioland-Hof. Konrad singt sogar im Stall. Bild: Tobias Schuhwerk

Normalerweise werden wir Allgäuer von unseren Nachbarn aus Oberbayern ja meist a bisserl belächelt. Das "wahre boarisch" reklamieren die Bewohner diesseits des Leches gerne ausschließlich für sich. Umso erstaunter von den Reaktionen waren Susanne und Konrad Baiz, als sie vor Kurzem am traditionellen Adventssingen des Trachtenvereins Rosenheim in der Klosterkirche St. Sebastian teilnahmen. Die Besucher lauschten ergriffen ihrer Darbietung - und selbst der Kritiker des Oberbayerischen Volksblattes schwärmte im feuilletonistischen Superlativ:

"Susanne und Konrad Baiz, ein sympathisches Ehepaar, sang Lieder mit Jodlern im Anhang, ach was: Es waren schon ausgedehnte Jodler-Arien, melodiös und kunstvoll, sich umschlingend und umschmeichelnd, bisweilen mit verschiedenen Rhythmen und Stimmungen, alles in volltönender Klarheit und subtiler Klangmischung gesungen: ein großes Erlebnis!"

So viel Lob muss hart erarbeitet werden. Sollte man meinen. Doch für Susanne und Konrad, die einen Bioland-Hof mit 27 Kühen und 30 Schumpen bewirtschaften, ist Musik kein Frondienst. Es ist Freude pur! "Wir erleben beim Singen und bei den Auftritten einfach eine schöne Zeit miteinander", sagen die Eltern von drei Mädels.

Selbst ihr Alltag ist voller Melodie. "Der Konrad singt eigentlich immer. Sogar im Stall. Wenn ich ihn einmal nicht singen höre, mache ich mir schon Sorgen", erzählt Susanne schmunzelnd. Die Musik wurde ihrem Mann quasi in die Wiege gelegt: Schon sein Vater sang in einer Jodlergruppe. "Ich bin damit aufgewachsen", sagt Konrad, der auch Flügelhorn spielt. Seine Schwester Hedwig Roth, die ein Haus weiter wohnt, gibt Jodelseminare und schreibt Lieder im Allgäuer Dialekt. Sie handeln zum Beispiel vom "Adventsfriede", den das Ehepaar Baiz für allgaeu.life anrührend im Video besingt.

Für Laien erstaunlich: Der Text zu den Jodel-Passagen ist nicht vorgegeben - auf die passenden Silben einigt sich das Ehepaar nach wenigen Proben. "Da können wir uns blind aufeinander verlassen", verrät das musikalische Duo im Schein der Adventskerzen. Auch Susanne hat von kleinauf im Chor gesungen und spielt obendrein Klarinette.

Kennengerlent haben sich die beiden vor über 20 Jahren übrigens nicht beim Singen, sondern beim Skifahren. Flott unterwegs sind sie seither im Dienste der Musik: Sie treten bei privaten Feiern oder Veranstaltungen wie dem Hinderlanger Weihnachtsmarkt auf.

Eine Kostprobe ihres Könnens geben sie auch am 28. Dezember ab 20 Uhr beim Weihnachts-Benefizkonzert in der Pfarrkirche St. Martin in Missen-Wilhams. Damit nicht genug: Sie sind seit März sogar online abrufbar! Auf dem Albumg "D'Jodlareikehr" von "d'5er-Museg Jodlergruppe Vorderburg" mischt auch das Ehepaar Baiz mit. "Das Interesse am Jodeln nimmt zu. Auch bei den Jungen. Das freut uns Musiker natürlich", sagen die beiden.

Zu Weihnachten wünschen sie sich, dass möglichst vielen Menschen gelingt, was im Lied "Adventsfriede" besungen wird. Damit auch wirklich alle den Text verstehen, haben wir ihn für Euch aufgeschrieben. Viel Freude damit und vor allem Frohe Weihnachten Euch allen! Euer Team von allgaeu.life.