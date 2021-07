Hubert Aiwanger will die von Ministerpräsident Söder ins Spiel gebrachte Öffnung von Clubs und Diskos nur für vollständig Geimpfte nicht mittragen.

14.07.2021 | Stand: 21:28 Uhr

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will die von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ins Spiel gebrachte Öffnung von Clubs und Diskotheken allein für vollständig Geimpfte nicht mittragen. Der Zutritt zu gesellschaftlichen Bereichen dürfe nicht allein von einer Corona-Impfung abhängig gemacht werden, sagte Aiwanger der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag).

"Es darf nicht passieren, dass am Ende nur Geimpfte an einer Hochzeit teilnehmen, in einen Reisebus einsteigen oder ins Hallenbad gehen können. Dann bekommen wir eine Zwei-Klassengesellschaft."

Wirtschaftsminister Aiwanger: Keine Freigabe von Diskotheken nur für Geimpfte

Der Wirtschaftsminister fordert stattdessen bei steigenden Inzidenzen den Zugang für alle, die geimpft, negativ getestet oder genesen seien. "Die 3G-Strategie, die Geimpften, Getesteten und Genesenen den Zugang ermöglicht, ist hier der bessere Weg", sagte Aiwanger.

Lesen Sie auch: „Längst überfällig“ - Das sagen Allgäuer Clubbesitzer zu den geplanten Öffnungen ab Herbst für Geimpfte