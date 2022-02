Immer wieder sichten Spaziergänger und Jäger ein Känguru im Landkreis Augsburg. Das Tier lebt dort, daran gibt es keine Zweifel. Rätselhaft ist seine Herkunft.

04.02.2022 | Stand: 16:32 Uhr

Ein eisiger Wind pfeift zwischen den Bäumen. Der nasse und sumpfige Waldboden schmatzt unter den Schuhen von Revierförster Andreas Thoma, während er Pfützen und Dornengestrüpp ausweicht. Schneeregen perlt an seiner dicken Jacke ab. Das Waldstück, das der Förster in den Stauden im südlichen Landkreis Augsburg betreut, ist der letzte Ort, wo man ein Tier erwarten würde, das normalerweise in freier Wildbahn in Australien vorkommt.