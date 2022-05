"Kleine Sensation": Mietpreise in Bayern steigen nicht mehr so stark

In den vergangenen Jahren kannten die Mietpreise nur eine Richtung: nach oben. Nun stagnieren sie mancherorts sogar. Doch für eine Entwarnung ist es zu früh.

20.05.2022 | Stand: 07:15 Uhr

Explodierende Mietpreise, hohe Inflationsraten, gestiegene Energiekosten – es waren zuletzt keine einfachen Jahre für Mieterinnen und Mieter. Doch nun scheint es zumindest bei den Wohnpreisen eine kleine Verschnaufpause zu geben. Das legt der Bericht nahe, den der Immobilienverband Süd am Donnerstag vorstellte. Demnach gab es im vergangenen Halbjahr bei Mieten vielerorts in Bayern keine signifikanten Preissteigerungen – auch nicht in München.

