Polizei durchsucht mehrere Wohnungen in Bayern - und nimmt zwei mutmaßliche Schleuser fest

Die Bundespolizei hat mehrere Wohnungen in Bayern durchsucht und zwei Männer festgenommen. Sie sollen Teil einer international agierenden Schleuserbande sein.

Bei mehreren Wohnungsdurchsuchungen in Bayern ist der Polizei laut eigenen Angaben ein "Schlag gegen eine international agierende Schleuserbande gelungen". Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Beamten zwei dringend verdächtige Personen fest und stellten Beweismaterial sicher.

Seit August 2021 ermittelt die Bundespolizeiinspektion Passau im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landshut wegen Verdachts des Einschleusens von Ausländern. Das Ermittlungsverfahren sei unter anderem nach der Festnahme eines syrischen Schleusers eingeleitet worden. Dieser hatte im August drei irakische und einen syrischen Staatsbürger im Bereich Simbach am Inn illegal von Österreich nach Deutschland gebracht. Der Fahrer ist derzeit in Untersuchungshaft.

Vier Wohnungen in Pfarrkirchen, Eggenfelden, Burghausen und Freilassing durchsucht

Die nachfolgenden Ermittlungen führten die Polizei zu zwei weiteren Beteiligten. Am Montag durchsuchten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landshut deshalb vier Wohnungen in Pfarrkirchen, Eggenfelden, Burghausen und Freilassing. Gleichzeitig nahmen die Beamten die zwei dringend tatverdächtigen syrischen Schleuser fest.

Den Festgenommenen wird laut Polizei vorgeworfen, die Einschleusung von visumspflichtigen Drittstaatsangehörigen auf der sogenannten Balkanroute von Österreich nach Deutschland organisiert zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem bandenmäßigen Vorgehen aus.

Die 25 und 34 Jahre alten Männer wurden dem Richter vorgeführt und anschließend in Justizvollzugsanstalten in Bayern gebracht. Die weiteren Ermittlungen, die von der Abteilung zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität der Staatsanwaltschaft Landshut in Auftrag gegeben wurden, werden durch den Ermittlungsdiens der Bundespolizei Passau geführt.

