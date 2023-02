Wohnungsinhaber in Dachau im Streit mit Messer angegriffen und gestorben

In Dachau ist ein Mann in seiner Wohnung mit einem Messer attackiert worden und an den schweren Verletzungen gestorben. Die Polizei ermittelt noch das Tatmotiv.

07.02.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Ein Mann ist in seiner Dachauer Wohnung mit einem Messer angegriffen worden und an den Verletzungen gestorben. Zwischen dem 54-jährigen Wohnungsbesitzer und der tatverdächtigen Mitbewoherin kam es am Sonntagabend zu einem Streit, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 51-jährige Ukrainerin, die vor mehreren Wochen bei dem Mann eine Bleibe gefunden hatte, soll während des Streits zu einem Messer gegriffen und auf den Mann eingestochen haben.

Wohnungsinhaber erstochen: Exfrau und ihr Ehemann überwältigen Angreiferin

Die 54-jährige Exfrau des Mannes und ihr neuer Ehemann waren ebenfalls in der Wohnung und konnten den Angaben zufolge die 51-Jährige überwältigen und entwaffnen. Der Wohnungsbesitzer wurde jedoch so schwer verletzt, dass er noch in seiner Wohnung starb. Tatmotiv und Gegenstand des Streits müssen einer Polizeisprecherin zufolge noch ermittelt werden.

