Hat ein Wolf mehrere Schafe gerissen? Das sagt ein Experte dazu

Ein Wolf soll im Landkreis Tirschenreuth (Oberpfalz) mehrere Schafe getötet haben. Ein Experte hat die Genanalyse der Tiere unter die Lupe genommen.

21.10.2022 | Stand: 16:11 Uhr

In Bayern gibt es einen weiteren Wolfsnachweis. Im Oberpfälzer Landkreis Tirschenreuth hat ein Wolf nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Schafe getötet. Wie das Umwelt-Landesamt am Freitag berichtete, wurden am 12. Oktober drei Tiere gerissen. Ein weiteres Schaf musste aufgrund seiner schweren Verletzungen getötet werden.

Ein Wolfsexperte hat die toten Tiere begutachtet und Genproben genommen. "Erste Ergebnisse der Genanalyse bestätigen einen Wolf als Verursacher", berichtete die Behörde. Die Untersuchung sei aber noch nicht abgeschlossen.

Das Landesamt verweist darauf, dass Schäfern und Landwirten die finanziellen Schäden, die durch Wolfsrisse in einer Herde entstehen, vom Freistaat Bayern ausgeglichen werden. Das Amt rät allen Nutztierhaltern in der Region, ihre Tiere vor Übergriffen mit einem Spezialzaun gegen Wölfe zu schützen. Die Halter können die Kosten dafür mitunter vollständig erstattet bekommen.

