Arbeiter kommt bei Unfall auf Baustelle in Oberbayern ums Leben

15.03.2023 | Stand: 11:36 Uhr

Ein Arbeiter ist bei einem Unfall auf einer Baustelle in Oberbayern ums Leben gekommen. Der 24-Jährige sei in Wolfratshausen (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) von einem umherschwenkenden Betonteil getroffen und tödlich verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit.

Tödlicher Arbeitsunfall in Wolfratshausen

Ein Baggerfahrer war den Angaben zufolge am Dienstag damit beschäftigt, Betonringe an einem Abwasserkanal zu setzen. Als der Baggerfahrer beim Rückwärtsfahren mit einem Rad des Baggers in ein Loch einsackte, geriet demnach ein Betonring unkontrolliert in Bewegung und verletzte den jungen Arbeiter. Er starb noch an der Unfallstelle.

Gegen den Baggerfahrer ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Ein Sachverständiger und die Berufsgenossenschaft sollen den Vorfall zusammen mit der Polizei untersuchen.

