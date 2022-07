"Wuff, Wuff, hab Wehwehchen"

Mit traurigen Hunde-Augen blickt Emma umher. Das französische Bulldogen-Weibchen ist erst fünf Monate alt und will die Welt entdecken. Doch eine Entzündung im linken Auge hindert sie daran. Ein Fall für die Profis von der "Anicura Kleintierklinik" in Babenhausen. allgäu.life stattet ihr einen tierischen Besuch ab.

21.07.2022 | Stand: 11:09 Uhr

Das 20-köpfige Team um Gründerin Dr. Susanne Medl (Europäische Spezialistin für Neurologie DECVN und Fachtierärztin für Chirurgie und Augenheilkunde) und ihre Tochter Nikola (Europäische Spezialistin DECVS und Fachtierärztin für Kleintierchirgurie) ist hochmodern ausgerüstet - und eine der gefragtesten Anlaufstationen für Tierhalter und ihre kranken Vierbeiner in der Region. Das Einzugsgebiet der Gäste reicht weit über das Allgäu hinaus bis hinauf in den Ulmer und Stuttgarter Raum. "Wir behandeln etwa 50 Tiere am Tag. Das Gros sind Hunde und Katzen. Hamster, Mäuse oder Kaninchen, zum Beispiel mit Zahnerkrankungen, sind ebenfalls darunter.

Auch Vögel mit gebrochenen Flügeln haben wir schon wieder aufgepäppelt", sagt Dr. Susanne Medl. Die Kosten tragen die Patienten selbst, viele haben eigens eine Krankenversicherung für ihre Tiere abgeschlossen.

Die knuddelige Emma fühlt sich im Kreis der Experten von Anfang an pudelwohl. Ob sie instinktiv wohl ahnt, dass ihr Augenleiden schon bald ein Ende nehmen wird? Dr. Susanne Medl ist sich jedenfalls sicher, dass mit einer Operation die so genannte Nickhautdrüsenhyperplasie erfolgreich zurückverlagert werden kann und das Zamperl schon bald wieder beschwerdefrei durch die Welt tollen kann. Wenn die erfahrene Tiermedizinerin Besucher durch die Behandlungszimmer der 800 Quadratmeter großen Klinik führt, staunt sie manchmal selbst über den technischen Fortschritt.

Kein Vergleich zum Jahre 1981, als sie mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann mit der Praxis anfing. Neben dem Röntgengerät der Gründertage haben sich längst weitere Standards aus der Humanmedizin in der Kleintierklinik etabliert: Ein Ultraschallgerät kam Anfang der 1990er hinzu, 2002 folgte der erste Scanner zur Computertomographie (CT) und 2006 der erste Kernspintomograf. "Die Menschen wollen, dass moderne Technik, die ihnen hilft, auch ihren Tieren zugute kommt", sagt Dr. Medl. Tiere sind für viele nun mal die besten Freunde. Wenngleich man es mit der Liebe übertreiben kann. Auch davon kann das Team der Kleintierpraxis berichten.

Viele ihrer vierbeinigen Patienten leiden an Überfettung, weil sie nicht artgerecht ernährt werden. Mit ungläubigem Kopfschütteln erinnert sich Dr. Susanne Medl auch an jene Katzenhalterin, die ihren Stubentiger vegan ernähren wollte! "Das ist so absurd wie wenn man eine Kuh nur noch mit Schnitzeln füttern würde", sagt die Expertin. Als "obligatorische Fleischfresser" seien Katzen auf tierisches Eiweiß angewiesen. "Tierhaltung wider die Natur ist Tierquälerei", appelliert Dr. Susanne Medl.

Für Hunde rät sie zu einem Ernährungsmix mit der Faustformel: ein Drittel Fleisch, zwei Drittel Cerealien. "Wer für sein Tier selbst kocht, benötigt viel Wissen. Deshalb empfiehlt sich gerade für junge Hunde großwüchsiger Hunderassen meist Fertigfutter. Man sollte allerdings darauf achten, Produkte von verschiedenen Herstellern zu verwenden, um Vielseitigkeit zu gewährleisten", sagt die Expertin. Ausreichend Bewegung sei ohnehin ein Muss für Hunde, Katzen und Co. Das gilt beispielsweise auch nach einer Operation. Für die ersten Gehversuche gibt es Physiotherapie in der Kleintierklinik.

Um den Muskelaufbau zu unterstützen, geht es für die Hunde beispielsweise aufs Laufband im Wasserbecken! In den Genuss einer Runde Aquajogging kommt an diesem Tag Mischlingshund "Jamie", der sich vor einer Knie-Op schon mal mit dem späteren Training vertraut macht. Ruth Reinhard von der Tierhilfe Kirchberg hat den verwaisten Hund in die Praxis gebracht.

Die Seniorin ist häufig zu Gast in der Klinik und begeistert von der professionellen Hilfe. "Sie sehen ja selbst, dem Hund gefällt’s hier", sagt sie schmunzelnd, als "Jamie" unter fachkundiger Anleitung im bauchtiefen Wasser vor sich hin tappelt. Noch zieht er sein Knie nach. Doch sein Wehwehchen wird er schon bald geheilt sein. Da ist sich das Frauchen sicher. Sie freut sich schon jetzt auf die höchste Form der Anerkennung, die ein Hund seinen Helfern geben kann: ein rundum zufriedenes "Wuff Wuff."