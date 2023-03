Youtuber "Drachenlord" wird am Würzburger Bahnsteig attackiert: Polizei sucht nach Zeugen

Zuerst Beschimpfungen, dann fliegen die Fäuste: Die Polizei bestätigt den Vorfall mit dem Youtuber am Dienstag. Seine "Hater" verbreiten Videos und Gerüchte.

29.03.2023 | Stand: 19:10 Uhr

Auch in Würzburg ist der fränkische Youtuber "Drachenlord" vor seinen Gegnern nicht sicher. Der bundesweit bekannte 33-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Rainer Winkler heißt, geriet offenbar am Dienstagabend in Würzburg beim Warten am Bahnsteig auf seinen Zug in eine handfeste Auseinandersetzung mit drei oder vier Männern. Ein Video davon fand noch am Abend auf dem Videokanal Telegram rasch Verbreitung. Es zeigt zunächst gegenseitige Beschimpfungen und dann eine Rauferei des "Drachenlords" mit mehreren Gegnern auf dem Bahnsteig 8/9.

Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte dieser Redaktion am Mittwochmorgen auf Anfrage: Kurz nach 20 Uhr sei das Revier am Hauptbahnhof informiert worden. Eine Streife habe Winkler am Bahnsteig angetroffen, der den Fall aus seiner Sicht bestätigte.

Der "Drachenlord" erlitt Prellverletzungen im Gesicht

Rainer Winkler gab an, von mehreren "Hatern" attackiert worden zu sein. Die waren zu diesem Zeitpunkt schon verschwunden. Wer in dem Fall Täter oder Opfer sei, sei nun Gegenstand von Ermittlungen, sagte der Sprecher. Inzwischen sei man im Besitz der Videoaufnahmen, die nun ausgewertet würden. Der "Drachenlord", der Prellverletzungen im Gesicht hatte, konnte seine Fahrt fortsetzen.

In dem Video ist zu hören, wie auf dem Bahnsteig zunächst Schimpfworte hin und her fliegen. Winkler schreit seinen Gegnern entgegen: "Ich verdiene zehnmal so viel wie ihr." Dann kommt es zu Handgreiflichkeiten. Nach kurzer Zeit lassen beide Seiten wieder voneinander ab.

Einer der Angreifer hält triumphierend den erhobenen Daumen in die Kamera

Die Angreifer haben in Bildern zu dem Vorfall ihre Gesichter unkenntlich gemacht. Ein Mann hält triumphierend den erhobenen Daumen in die Kamera. Einer behauptet, der "Drachenlord" sei wegen dieses Vorfalls in Würzburg festgenommen worden. Dies ist falsch, wie der Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage bestätigte. Stattdessen hat die BundespolizeiWürzburg "Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen", wie es in einer Pressemitteilung vom Mittwochvormittag heißt.

Der Youtuber "Drachenlord" aus dem mittelfränkischen Altschauerberg ist durch seine inhaltlich umstrittenen Sendungen zu bundesweiter Bekanntheit gelangt. Knapp 200.000 Menschen hatten zeitweise seinen Hauptkanal abonniert, der mittlerweile gesperrt ist. Doch Rainer Winkler hat keine Fans, sondern Anti-Fans, sogenannte Hater, die sich über ihn lustig machen, ihn provozieren und verfolgen.

Rainer Winkler ist regelrecht auf der Flucht vor seinen Gegnern

2018 trafen sich mehrere hundert Hater vor seinem Elternhaus in Altschauerberg und bewarfen sein baufälliges Haus mit Steinen und Eiern. Winkler ist seit einiger Zeit regelrecht auf der Flucht vor seinen Gegnern, die ihn immer wieder aufstöbern, Videos von ihm machen, und ihn anzeigen, wenn er sich von ihnen provozieren lässt und handgreiflich wird.

Rainer Winkler musste sich bereits mehrmals vor Gericht verantworten. Unter anderem hat er im Mai 2018 einen Hater am Zaun seines Hauses mit Pfefferspray angegriffen. Dafür war er am 16. Juni 2021 vom Amtsgericht in Neustadt an der Aisch zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.

"Drachenlord" will sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen

Im Oktober 2021 stand er in Nürnberg erneut vor Gericht: Er soll einen Mann mit einer Taschenlampe geschlagen haben. Einen anderen soll er mit einem Backstein beworfen haben. Rainer Winkler ist wegen gefährlicher Körperverletzung und anderer Straftaten zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Seit einem Jahr ist er laut Medienberichten obdachlos, weil das Haus seiner Eltern abgerissen wird und er deswegen das Gebäude per Gerichtsbeschluss räumen musste.

Zuletzt hatte Winkler erklärt, der "Drachenlord" wolle sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Er wolle keine neuen Videos oder Streams mehr veröffentlichen, kündigte er an. "Ich möchte wieder ein normales Leben."

Wer den Vorfall am Würzburger Hauptbahnhof beobachtet hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter Tel. (0931) 322 590 zu melden.