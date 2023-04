Zehnjährige tot in Heim gefunden: "Es tun sich Abgründe auf"

Wenige Wochen nach dem Mord an der zwölfjährigen Luise erschüttert der Fall eines toten Mädchens. Drei Minderjährige könnten für ihren Tod verantwortlich sein.

06.04.2023 | Stand: 06:57 Uhr

Das Kinder- und Jugendzentrum St. Josef liegt am Rand der verschlafenen 9000-Einwohner-Stadt Wunsiedel im Fichtelgebirge– zwischen einem Kinderspielplatz und der Polizeiinspektion. Am Mittwoch ist der Bereich auf einmal von rot-weißem Absperrband umzäunt. Überall stehen Polizeiautos. In dem Heim mit 89 Betreuungsplätzen hat sich möglicherweise ein unfassbares Verbrechen zugetragen.

Das Opfer: ein zehnjähriges Mädchen. Es wurde laut Polizei und Staatsanwaltschaft bereits am Dienstagvormittag gegen 8.45 Uhr von einer Mitarbeiterin in einem Zimmer der Einrichtung entdeckt. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Kindes feststellen können. Aus ermittlungstaktischen Gründen haben die Fahnder den Fund einen guten Tag lang vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Zum einen, um in Ruhe möglichst viele Spuren sichern zu können, zum anderen, um die anderen in dem Heim untergebrachten Kinder zu schützen.

Wunsiedel: Zehnjährige tot in Heim gefunden – Ermittlungen wegen Tötungsdelikt

Noch gibt es sehr wenige offizielle Informationen über diesen Fall. Doch eines ist klar: Es handelt sich nicht um einen Suizid. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hof, Matthias Goers, sagte, die Obduktion des Leichnams des Mädchens deute auf eine Fremdeinwirkung hin. Das ist die gängige juristische Begrifflichkeit, wenn die Ermittler von einem Tötungsdelikt ausgehen. Die Polizei hat die Sonderkommission „Park“ gegründet, um den Fall aufzuklären. Zu Details wie einem möglichen Tatmotiv oder Hintergründen machte Staatsanwalt Goers aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben und sagte nur: „Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen.“

Nach Informationen aus Sicherheitskreisen stehen jedoch drei Jungen unter Verdacht, das Mädchen getötet zu haben. Unklar blieb bis Mittwochabend, ob die drei Verdächtigen in Gewahrsam genommen wurden oder nicht. Demnach könnten sie in einer Einrichtung des Jugendschutzes untergebracht worden sein. Die Jungen sind elf, elf und 16 Jahre alt.

Mädchen tot in Heim gefunden: Polizei ermittelt in alle Richtungen

Minderjährige, die ein anderes Kind umbringen? Damit werden schreckliche Erinnerungen wach an den Fall Luise aus Freudenberg. Das zwölfjährige Mädchen war vor wenigen Wochen von zwei Freundinnen auf dem Heimweg im Wald umgebracht worden. Die Tat hat bundesweites Entsetzen ausgelöst.

Gibt es nun den zweiten Kindermord innerhalb kurzer Zeit, dieses Mal in Bayern? Wunsiedels Zweiter Bürgermeister Manfred Söllner zeigte sich tief betroffen. Bei vielen Bürgern der Stadt habe das zu einem Schockerlebnis geführt, sagte der SPD-Politiker. „Wir können das gar nicht fassen.“ Man höre eigentlich immer nur Positives über die kirchliche Einrichtung, die es mindestens schon seit einem halben Jahrhundert in der oberfränkischen Kleinstadt gebe.

Beteiligung der drei Jungen: Es könnte auch ein Unfall gewesen sein

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) forderte eine schnelle Aufklärung. „Wichtig ist, dass nun möglichst schnell geklärt wird, wer an der Tat beteiligt war und welche Hintergründe es dafür gab“, teilte Herrmann am Mittwoch mit. „Die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung.“ Seine Gedanken seien bei den Hinterbliebenen, für die eine Welt zusammengebrochen sei. „Diese schreckliche Tat hat mich zutiefst bestürzt und lässt mich fassungslos zurück“, sagte Herrmann.

Doch ganz viele Fragen sind in diesem Fall noch offen. Unklar ist zum Beispiel, inwieweit eine Beteiligung der drei Jungen ursächlich für den Tod des Mädchens gewesen sein könnte. Dass sie in irgendeiner Form am Tod der Zehnjährigen beteiligt waren, scheint durch Indizien festzustehen. Es könnte sich aber womöglich auch um einen Unfall gehandelt haben. Die Bild-Zeitung berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise über Hinweise auf ein Sexualdelikt. „Es tun sich Abgründe auf“, sagte ein Ermittler der Zeitung.

Ermittler befragte am Mittwoch zahlreiche Zeugen

Die Ermittler konzentrierten sich allein auf die Einrichtung, sagte Matthias Goers von der Staatsanwaltschaft in Hof. Das bedeute, auf die Angestellten und die dort untergebrachten Kinder und Jugendlichen. Auch am Mittwoch war die Polizei weiterhin mit Spurensicherung beschäftigt und befragte zahlreiche Zeugen.

Im Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef in Wunsiedel sind nach eigenen Angaben in der Regel normalerweise rund 90 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene untergebracht. Die Facheinrichtung sei für junge Menschen und ihre Familien da, die Hilfe zur Erziehung benötigten, hieß es auf der Website des Hauses.

Für die Sonderkommission "Park" wurden einige Kräfte aus umliegenden Dienststellen in die oberfränkische Kreisstadt Wunsiedel im Fichtelgebirge zusammengezogen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizeiinspektion Wunsiedel liegt nur rund 30 Meter von der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung St. Josef entfernt. Das Mädchen hatte auf einen amtlichen Beschluss in Wunsiedel in der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung St. Josef gelebt. (mit dpa, lvh)