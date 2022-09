Bus gerät nach Unfall in Mittelfranken auf Bahngleise

Nach einem Unfall in Zirndorf bei Nürnberg ist ein Bus auf Bahngleise geraten. Der Bahnverkehr musste zeitweise eingestellt werden. Wie es so weit gekommen ist.

In Mittelfranken ist ein Linienbus mit einem Auto kollidiert und auf Bahngleisen zum Stehen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Bus nach dem Zusammenstoß am Donnerstag in Zirndorf (Landkreis Fürth) um 180 Grad gedreht und den Zaun zu den Gleisen durchbrochen.

Unfall in Zirndorf: Kran birgt Bus von Bahngleisen

Der Bahnverkehr musste zeitweise eingestellt werden. Ein Kran wurde zur Bergung des Busses angefordert.

Der 22-jährige Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der 48-jährige Busfahrer blieb unverletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers am Donnerstag waren keine weiteren Menschen im Bus. Die Unfallursache ist bisher unklar.

