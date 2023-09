Zott, Oettinger und Co.: Hier ist der Wasserverbrauch besonders hoch

Nicht die großen Kreisstädte in der Region im Trinkwasserverbrauch, sondern die Städte und Gemeinden mit wasserintensiver Industrie. Wie wird dort gespart?

30.08.2023 | Stand: 09:39 Uhr

In den Sommermonaten der zurückliegenden Jahre haben sich die Appelle zunehmend gehäuft: Die Bürgerinnen und Bürger wurden zum Wassersparen animiert. Aus manchen Gewässern sollte nicht mehr als eine Gießkanne Wasser genommen werden– wenn überhaupt. Doch in manchen Städten und Gemeinden im LandkreisDonau-Ries ist der Wasserverbrauch enorm, weil wasserintensive Industriezweige angesiedelt sind. Zwei Kleinstädte liegen im Ranking ganz vorn und in einer Kreisstadt geht der Wasserverbrauch trotz Hitzesommer 2022 zurück.

