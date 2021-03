Zu laute Musik und Feier in einer Scheune: Polizei löst Partys auf

Wer zu Corona-Zeiten eine illegale Party riskiert, der sollte zumindest darauf achten, dass die Musik nicht zu laut ist.

20.03.2021 | Stand: 17:04 Uhr

Zu laute Musik und zu viele Gäste: Die Polizei hat in Oberfranken und Niederbayern Partys aufgelöst. Im oberfränkischen Münchberg (Landkreis Hof) wurden die Beamten wegen Ruhestörung gerufen, wie ein Polizeisprecher sagte. Vor Ort trafen die Beamten am Freitagabend dann auf sieben 18- bis 24-Jährige, die nach Polizeiangaben "reichlich Alkohol" konsumierten. Weil die Feiernden aus sieben verschiedenen Haushalten stammen, erwartet sie eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Illegale Party im Landkreis Passau: Feiernde flüchten vor Polizei

In Niederbayern löste die Polizei eine Feier in einer Scheune auf. Während einige Menschen in Ortenburg (Landkreis Passau) bei der Ankunft der Beamten flüchteten, erwartet vier Menschen eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

