Zug rammt Auto und schleift es 300 Meter weit über die Gleise

Ein Zug ist in Oberbayern an einem Bahnübergang mit einem Auto zusammengestoßen und hat den Wagen 300 Meter weit über die Gleise geschleift.

04.07.2023 | Stand: 10:47 Uhr

Der 41-jährige Fahrer des Autos sei schwerstverletzt in ein Klinikum gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach war er in der Nacht auf Dienstag mit seinem Fahrzeug bei Wasserburg am Inn (Landkreis Rosenheim) unterwegs, als sein Wagen an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Regionalzug erfasst wurde.

Zug muss Notbremsung einleiten - Auto wird trotzdem mitgeschleift

Trotz einer Notbremsung des Zugführers wurde das Auto etwa 300 Meter mitgeschleift, bevor die Bahn zum Stillstand kam. Im Zug sei niemand verletzt worden. Die Straße im Bereich des Bahnübergangs und die Bahnstrecke Rosenheim - Mühldorf seien für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Die Ursache für den Unfall blieb zunächst unklar.

