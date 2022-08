Mann blockiert ICE-Weiterfahrt wegen Pizza-Lieferung

Weil er auf seine Pizza-Lieferung warten wollte, blockierte ein 23-Jähriger aus Ottobrunn (Oberbayern) die Zugtür und hinderte die Bahn so an der Weiterfahrt.

29.08.2022 | Stand: 16:21 Uhr

Eine Essenslieferung direkt an die Tür eines ICE im Bahnhof Fulda könnte einem 23-Jährigen Mann teuer kommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann aus dem bayerischen Ottobrunn am frühen Sonntagmorgen die Tür des ICE blockiert und so die Weiterfahrt in Richtung München verzögert. Der Grund für seine Aktion war nach Angaben der Bundespolizei, dass er und seine vier Begleiter sich Essen bestellt hatten, das noch nicht am Zug eingetroffen war. Dem Zugpersonal sei es nicht gelungen, ihn davon zu überzeugen, die Tür freizugeben.

Mann blockiert Zugtür, weil er auf Pizza-Lieferung wartet

Erst als der Lieferservice an dem Bahnsteig im Bahnhof Fulda eintraf, habe der 23-Jährige wieder einsteigen wollen. Mittlerweile hatte das Zugpersonal jedoch die Bundespolizei verständigt, die die Personalien des Mannes aufnahm. Er und seine Begleiter mussten den Zug verlassen. Zudem wurde gegen 23-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Durch die Aktion des Mannes habe sich der Zug um rund eine Viertelstunde verspätet, erklärte die Bundespolizei.

