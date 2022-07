21.07.2022 | Stand: 11:22 Uhr

Minus 25 Grad, trotzdem geil: Willkommen am kältesten Arbeitsplatz im Allgäu

Kältewelle im Allgäu: Auf gut Deutsch - es war schweinekalt! Unsere mutige Kollegin Anja Worschech hat (begleitet vom nicht weniger mutigen Tobi Schuhwerk) trotzdem den wohl kältesten Arbeitsplatz in der Region besucht: das Nebelhorn. Ihr Fazit: -25 Grad und trotzdem geil!

Warum in Allgäuer Wäldern plötzlich Einhörner leben

Es gibt sie wirklich: Einhörner. Und zwar hier bei uns im Allgäu. Unsere Kollegin Birgit Schindele durfte einer Fotografin aus Buchloe über die Schulter schauen, die Mädchenträume wahr werden lässt. Sie verwandelt dafür das eigene Pferd zum Fabelwesen. Was hinter der märchenhaft-versponnenen Idee steckt und wie die ungewöhnlichen Bilder aussehen, das erfährst Du hier.

In der Bundesliga sind die Mädels am Ball

Diese Mädels kicken auf Profiniveau. Die Schülerinnen Milena und Lisa aus Memmingen treten sogar gegen Teams wie den FC Bayern an. Klingt märchenhaft, erfordert in Wirklichkeit aber Disziplin und hartes Training. Unsere Autorin Verena Kaulfersch hat die beiden Mädels getroffen. Was es bedeutet, in der Bundesliga Süd der B-Juniorinnen mitzuspielen, liest Du hier.

Glitzerblitzer-Feenstaub-Alarm!

Mit dem Café "Sissi" hat sich Petra Wuttge in Kempten ihren Lebenstraum erfüllt. Seit über fünf Jahren führt sie DIE Anlaufstelle für alle, die kitschverliebt sind. Aber nicht nur die Einrichtung ist ausgefallen und einzigartig. Auch das Getränke- und Essensangebot ist PINK! Von rosa Kristallzucker für den Kaffee bis hin zum pinken Cupcake ist im Sissi alles dabei... Unsere Autorin Naomi Ungar ist ein kleines bisschen verliebt.

Auf der Suche nach dem FEWO-Flirt

Festwochen-Zeit = Flirt-Zeit! Unsere Praktikantinnen Anja Ehmke und Talena Burger suchen auf der Festwoche die besten Anmachsprüche - und freuen sich über besonders kuriose Antworten. :D

Wie viele Pferde gibt's eigentlich im Oberallgäu?

Obwohl die sogenannten Leonhardiritte eher als oberbayerische Tradition gelten, wird auch bei uns der Schutzpatron der Pferde verehrt - beispielsweise in Bad Hindelang. Zwar verbindet man mit dem Allgäu eher Kühe, doch Rösser spielen in unserer landwirtschaftlich geprägten Region auch eine große Rolle. Unsere Autorin Silvia Reich- Recla hat sich auf Spurensuche begeben: Wie viele Pferde gibt es hier eigentlich? Wollen junge Mädchen noch immer Reiten lernen? Was ist eine Hippotherapie? Und wieso wäscht man eigentlich Pferden die Haare? Die Antworten gibt's hier.

Bist Du Social Media süchtig?

Die sozialen Netzwerke Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat und Co. sind jedermann ein Begriff. Man findet kaum noch jemanden, der nicht mindestens eines davon regelmäßig nutzt. Sie sind nützlich um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, haben allerdings auch ihre dunklen Seiten. Studien haben gezeigt, dass die Nutzung solcher Netzwerke nicht ganz ungefährlich ist. Unsere Praktikantin Marlene Marz hat sich in Kempten umgehört: Was die Passanten dazu sagen, liest Du hier.

Schöner Schimpfen mit allgaeu.life

Was klappt mit den Allgäuer Dialekten am besten? Logo: Schimpfa und Maula! Unsere Kolleginnen Bettina Buhl und Michaela Boxler (beide aus dem Oberallgäu) haben die charmantesten (fiesesten?) Allgäuer Beleidigungen ausgepackt und wir haben sie für Dich übersetzt. Viel Spaß beim Nachsprechen!

Warum auch im Allgäu immer mehr Erwachsene auf Malbücher schwören

Hand aufs Herz: Wann hattest Du zum letzten Mal ein Malbuch in der Hand? In der Schule? Beim Aufräumen des Zimmers Deiner Kinder? Oder ist es vielleicht noch gar nicht so lange her? Denn ein neuer Trend ist auch im Allgäu angekommen: Adult Coloring! Immer mehr Erwachsene greifen zu Malbuch und Stiften - um sich damit zu entspannen. Von Therapeuten wird dieser Beschäftigung sogar meditative Wirkung zugeschrieben. Unsere Praktikantin Pauline Niemer wollte wissen was dahinter steckt und hat sich deshalb im Oberallgäu umgehört.

Sechs Länder in drei Monaten – alleine, nur mit dem Rucksack

Als Backpackerin quer durch Südamerika? Die 19-jährige Duracherin Lisa Eggensperger ist dabei, sich diesen Traum zu erfüllen. Fast 11.000 Kilometer liegen zwischen ihr und ihrer Allgäuer Heimat. Von den Galapagosinseln aus erzählt sie unserer Praktikantin Katharina Wöhrle von ihrem Abenteuer: inklusive Riesenspinnen im Dschungel, gelben Unterbuxen und dem Nationalgericht der Peruaner (Meerschweinchen!). Welche Tipps sie für eine Reise geben kann, erfährst Du hier.