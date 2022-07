Zuschauer feiern Sprachvirtuosen

Bei dem Wort Dichterlesung schalten die meisten schon ab. Ein langweiliger Abend, wie in Loriots legendärem Sketch? Papperlapapp! Am Dienstagabend ging's beim Peotry-Slam in der Kultbox rund. Das Publikum war begeistert, lachte und klatschte sich die Hände wund. Über lustige und ernste Themen durften sich die Zuschauer freun, die Slammer gaben alles, es waren neun. Poetry-Slam, was ist das genau? Wir verraten's Dir, guck rein und werd schlau.

21.07.2022 | Stand: 11:16 Uhr

Die Regeln beim Poetry-Slam sind schnell erklärt, denn es gibt nur drei: Keine Requisiten auf der Bühne, der Vortrag darf höchstens sechs Minuten dauern und – am wichtigsten – der Text (egal ob Prosa oder Gedicht) muss selbst geschrieben sein. Ansonsten gilt vor allem eines: Narrenfreiheit. Und das ist auch so beim AÜW-Kultslam, der in der Kemptener Kultbox vor 450 Besuchern über die Bühne geht.

Neun Slammer treten an diesem Abend in Kempten gegeneinander an, drei davon kommen aus dem Allgäu. Aus jeder der Dreiergruppen zieht ein Poet ins Finale ein. Durch seinen Applaus entscheidet das Publikum über den Sieger. Wer den lautesten Beifall bekommt, zieht ins Finale ein, so einfach ist das.

Einen guten Poetry-Slam-Beitrag zu schreiben ist aber alles andere als einfach. Es muss Leidenschaft und die Liebe zur Sprache sein, was die Slammer antreibt. Wie sonst wäre es zu erklären, dass mancher Teilnehmer acht Stunden aus Hamburg anreist, um sich sechs Minuten auf eine Bühne zu stellen.

„Da muss man schon ein bisschen verrückt sein“, gibt Alex Burkhard zu. Der gebürtige Westallgäuer moderiert diesen Abend und ist ein Vollprofi in der Poetry-Slam-Szene: dreifacher Münchner Meister, amtierender bayrischer Meister und seit zwei Wochen auch bester Slammer im deutschsprachigen Raum. Er ist es auch, der sich als sogenanntes Opferlamm zur Verfügung stellt. Das läuft außer Konkurrenz und trägt zu Beginn einen Text vor, um das Publikum einzustimmen.

Mit diesem Beitrag über seine Jugend im Allgäu wärmt Alex Burkhard das Publikum auf:

Poetry Slam in Kempten

Ein abwechslungsreicher Abend: Neun Poetry-Slammer tragen völlig unterschiedliche Texte vor. Manche sind humorvoll, andere nachdenklich. Es geht unter anderem um Leichen, Festivals und Finnland.           

Was folgt, sorgt für Begeisterung beim Publikum. Häufig wünscht man sich an diesem Abend, es gäbe keine Sechs-Minuten-Regel. Man könnte den Slammern stundenlang zuhören, wie sie über Finnland scherzen, Herbert Grönemeyer imitieren oder den Besuch eines Kaplans im Bordell beschreiben.

Gerade der schnelle Wechsel an Künstlern ist es, was den Abend unterhaltsam macht. Alle sechs Minuten ein anderer Slammer, ein anderes Thema und eine andere Textform.

Auffallend auch die Themenvielfalt: Es gibt die philosophischen Vorträge über Menschlichkeit oder Distanzen, ebenso wie die zynischen und erotischen Beiträge.

Wenn es mal um Sex geht, rutschten die Witze nie unter die Gürtellinie – denn dafür ist das sprachliche Niveau zu hoch. Besonders bei Meike Harms. Im Finale kündigt sie einen Text über ihren sexuellen Fetisch an, um dann allerdings gekonnt über ihre Liebe zur Sprache überzuleiten. Jeder Witz kommt mit einem Augenzwinkern daher und die Anspielungen sind elegant verpackt.

Kein Wunder, dass sie es ist, die an diesem Abend vom Publikum zur Siegerin gekürt wird. Der Preis: kein Geld, denn das ist verpönt in der Poetry-Slam-Szene. Einen Geschenkkorb mit Produkten aus dem Allgäu erhält die Münchnerin.

Und auch der beste Allgäuer Slammer wird prämiert: Matze Mansion kam mit seinem Krimi-Gedicht über eine Leiche in der Badewanne beim Publikum an.

Hier ein kleiner Ausschnitt:

Der Obermaiselsteiner gewinnt einen Besuch des Kässpatzenmobils vom Kemptener Wochenmarkt bei ihm zu Hause. (Witzig! Erst vor kurzem haben wir die Altstetter vorgestellt und mehrere Kässpatzen-Portionen verlost. Den Artikel findest Du hier.)

Was vor allem bleibt von diesem Abend: Deutsche Sprache, virtuos vorgetragen, kann Menschen begeistern – jung wie alt. Und am Ende schmerzt nicht nur der Bauch vor Lachen, sondern auch die Hand vom vielen Klatschen.