Zustand der Bäder prekär: Immer mehr Kinder können nicht schwimmen

Mehr als die Hälfte der bayerischen Schwimmbäder ist sanierungsbedürftig, die Schwimmfähigkeit der Kinder geht zurück. DLRG nimmt die Politik in die Pflicht.

Von Dominik Durner

07.05.2023 | Stand: 15:37 Uhr

Um die „Schwimmnation“ Deutschland ist es schlecht bestellt, besonders im Freistaat Bayern. Nirgendwo gab es in den vergangenen beiden Jahren so viele Ertrunkene, 2021 starben 60 Menschen, 2022 69 Menschen in bayerischen Gewässern. „Die Schwimmfähigkeit ist in den vergangenen Jahren drastisch zurückgegangen“, sagt Manuel Friedrich, Präsident der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Bayern, unserer Redaktion. Das liege auch am Zustand der Schwimmbäder – weshalb Friedrich bei deren Sanierung schnelle und massive Änderungen von Kommunen und Freistaat fordert.

