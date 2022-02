Zwei Blitzer in Bad-Tölz vermutlich vorsätzlich angezündet - Hoher Schaden für die Polizei

Im Februar brennen zwei abgestellte Blitzer-Anhänger im Landkreis Bad-Tölz - es entstehen 250.000 Euro Schaden. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Zwei sogenannte Blitzeranhänger der Polizei in Weilheim sind im Februar eventuell gezielt angezündet worden. Der Schaden beläuft sich auf über 250.000 Euro.

In der Nacht auf den 3. Februar in Lenggries sowie am Abend des 18. Februar in Greiling gerieten zwei abgestellte Blitzeranhänger, also als Pkw-Anhänger getarnte Blitzgeräte, in Brand. Der Schaden beider Brände beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf 257.500 Euro. (Lesen Sie auch: Sonthofen - Fahrer wird zweimal geblitzt und zeigt den Mittelfinger)

Blitzer vermutlich vorsätzlich in Brand gesteckt: Polizei ermittelt mit eigener Gruppe

Die Kripo Weilheim richtete eine eigene Ermittlungsgruppe für die Brände ein, die nach ersten Erkenntnissen davon ausgeht, dass die beiden Brände vorsätzlich gelegt wurden und miteinander in Verbindung stehen. Die Kripo Weilheim bittet um weitere Hinweise unter der Telefonnummer 0881/640-0.

