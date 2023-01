Mehr als zwei Jahre nach der Vergewaltigung einer Studentin im Regensburger Donaupark hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

09.01.2023 | Stand: 21:11 Uhr

Einzelheiten wollen die Ermittler erst am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekanntgeben, teilte die Polizei am Montag mit. Die 27 Jahre alte Frau war am Abend des 2. November 2020 von einem Angreifer auf einem Fahrrad überfallen, mit einem Revolver bedroht und sexuell missbraucht worden. Seitdem suchte die Polizei fieberhaft nach dem Täter. Unter anderem war eine Reihenuntersuchung von Speichelproben angeordnet und eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro für Hinweise ausgesetzt worden.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.