Zwei neue Kabinenbahnen für 23 Millionen Euro

Nach Ostern wird mit dem Bau von zwei Kabinenbahnen am Hofen Ifen begonnen. Die Liftgesellschaft "Links der Breitach" investiert 23 Milionen in diese Weltneuheit. Was es mit dem Mega-Projekt auf sich hat, erfährst Du hier.

21.07.2022 | Stand: 11:18 Uhr

23 Millionen Euro steckt die Liftgesellschaft "Links der Breitach" in den zweiten Modernisierungsschritt am Hohen Ifen bei Hirschegg im Kleinwalsertal. Nachdem im vergangenen Jahr für die Olympia-Sesselbahn und die Beschneiungsanlage 17 Millionen Euro ausgegeben wurden, wird nach Ende der Skisaison mit dem Bau von zwei neuen Zehner-Kabinenbahnen (Ifen I und II) samt Stationsgebäuden begonnen.

Angesichts der beträchtlichen Investitionen sprach Beiratsvorsitzender Michael Lucke gestern bei der öffentlichen Vorstellung der Pläne von einem "großen Schluck aus der Flasche". Bernhard Joachim von der Allgäu-GmbH sagte, es gehe nicht darum, immer größer, sondern qualitativ besser zu werden. Nach seinen Worten kommen 40 Prozent der Gäste des Allgäus im Winter: "Ohne den alpinen Skisport wird es nicht gehen." Der Gast lege immer mehr Wert auf eine gute Gastronomie, Regionalität und Komfort, berichtete Anne Riedler von Kleinwalsertal Tourismus.

Blick ins Ifen-Skigebiet (vorne) mit dem Allgäuer Hauptkamm im Hintergrund: Die Gegend ist wegen ihrer landschaftlichen Schönheit im Winter genauso beliebt... Bild: Michael Munkler

Im Sommer nur bis Mittelstation

Komfort soll es am Ifen in Zukunft an allen Anlagen geben. Während die in dieser Saison in Betrieb gegangene Olympiabahn über Wetterschutz-Hauben und beheizbare Sitze verfügt, werden die beiden neuen Kabinenbahnen die weltweit modernsten sein. Die laufen außergewöhnlich ruhig und geräuscharm, versprach Thomas Pichler, Geschäftsführer der Herstellerfirma Doppelmayr im Vorarlberger Wolfurt. Er versprach "mehr Sicherheit, mehr Komfort und mehr Genuss". Beispielsweise seien die Sitze fünf Zentimeter breiter als sonst üblich.

Die beiden Bahnen werden nach den Worten von Liftgesellschafts-Chef Dr. Andreas Gapp so zusammen gebaut, dass der Gast in einem Zug von der Talstation bis zur Bergstation auf 2030 Metern fahren kann - oder an der Mittelstation aussteigt. Im Sommer kann man nur bis zur Zwischenstation an der Ifenhütte auf 1577 Meter fahren.

... wie im Sommer. Bild: Munkler

Lesen Sie auch

Schwieriges Geschäftsjahr für Kanzelwandbahn: "Corona wie Sand im Getriebe" 2,5 Millionen Euro Verlust

Nach den Worten des Bahn-Geschäftsführers Augustin Kröll wird nach Ostern mit dem Bau begonnen. Der angestrebte Zeitplan sei ausgesprochen ambitioniert. Denn bis zum Beginn der Wintersaison sollen die neuen Kabinenbahnen fertig sein. Der Eröffnungstermin steht bereits: 23. Dezember um 8.30 Uhr. Kröll: "Der Ifen ist das einzige Skigebiet im Alpenraum, das innerhalb von nur zwei Jahren komplett erneuert wird." Nach seinen Worten haben sich die seit Dezember laufende neue Olympiabahn und die Beschneiung "bestens bewährt". Nicht zuletzt deshalb habe man sich dazu entschlossen, die zweite Modernisierungsstufe bereits heuer anzugehen. Kröll betonte, im oberen Skigebiet gebe es auch weiterhin einige Naturschnee-Pisten, die nicht technisch beschneit werden.

Lucke, zugleich Chef des Energieversorgers Allgäuer Überlandwerk in Kempten, definierte das touristische Ziel: "Wir wollen die Zahl der Tagesgäste mindestens halten und die Zahl der Übernachtungsgäste kontinuierlich steigern." Während der Bauarbeiten im kommenden Sommer werden am Ifen keine Bergbahnen in Betrieb sein.

Ein Video von der neuen Olympia-Sesselbahn siehst Du hier: