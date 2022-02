Zusammenstoß nach Überholmanöver: Zwei Fahrer schwer verletzt

Ein Überholmanöver sorgte im unterfränkischen Eußenheim für einen schweren Unfall. Zwei Fahrzeuge kollidierten, die Fahrer wurden beide schwer verletzt.

16.02.2022 | Stand: 08:53 Uhr

Bei einem missglückten Überholmanöver im unterfränkischen Eußenheim (Landkreis Main-Spessart) sind zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte hatte eine 21-Jährige am Dienstag vor einer Rechtskurve einen Sattelzug überholen wollen und dabei das Auto eines entgegenkommenden 39-Jährigen übersehen. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal aufeinander. Die Fahrer wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand laut Polizei ein Schaden von rund 40 000 Euro.

Lesen Sie auch: Hunderte trauern um getöteten Polizisten