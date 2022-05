Zwei Männer sind bei einem Motorradunfall in der Oberpfalz schwer verletzt worden.

23.05.2022 | Stand: 07:00 Uhr

Der Motorradfahrer verlor vor einem Kreisverkehr in Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) die Kontrolle und stürzte mit seinem Beifahrer, so die Polizei am Montag. Ein Rettungshubschrauber brachte die 53- und 55-Jährigen in ein Krankenhaus.

Zuvor hatten die beiden einen 56-jährigen Autofahrer überholt. Die Ursache für den Sturz ist bisher noch unklar.