Zweite Flucht binnen Wochen - Landtags-Opposition fordert Aufklärung

Nach der zweiten Flucht eines Angeklagten aus einem bayerischen Gericht binnen weniger Wochen fordert die Landtags-Opposition umfassende Aufklärung und eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen. Die Vorfälle nährten Zweifel an der Sicherheit bayerischer Gerichtsgebäude, hieß es am Montag quasi gleichlautend von Grünen und FDP.

Justizminister Georg Eisenreich (CSU) müsse im Rechtsausschuss des Landtags dazu berichten, verlangte die FDP. Die SPD forderte eine engere Abstimmung zwischen der Polizei und dem Gerichtsvollzugsdienst.

Angeklagter flieht aus Landgericht Coburg - Vertrauen in bayerische Justiz und Polizei gefährdet

"Das ist heuer schon das zweite Mal, dass ein Angeklagter, dem eine schwere Straftat vorgeworfen wird, aus einem bayerischen Gericht türmen kann", sagte Toni Schuberl, rechtspolitischer Sprecher der Landtags-Grünen. "Das stärkt nicht gerade das Vertrauen in unsere bayerische Justiz und Polizei." Eisenreich müsse zusammen mit der Justiz und der Polizei die Sicherheitskonzepte der Gerichte überprüfen.

"Das heißt für uns: mehr Wachpersonal und mehr Investitionen für die Sicherheit in den Justizgebäuden – das fordern wir Landtags-Grüne, aber auch die Gewerkschaften, seit Jahren." Zusätzlich brauche es eine transparente Aufklärung des Hergangs der Flucht in Coburg auch unter polizeilichen Gesichtspunkten: "Wo lief was wann schief? Was braucht es, damit so etwas nicht mehr passiert?"

FDP-Fraktionschef Martin Hagen forderte: "Die Staatsregierung muss umgehend die Sicherheitsvorkehrungen an allen bayerischen Amts- und Landgerichten verschärfen. Insbesondere Fenster sind so zu sichern, dass sie nicht von Unbefugten geöffnet werden können." Eisenreich solle dem Rechtsausschuss "ausführlich berichten und darlegen, wie er solche Ausbrüche künftig zu verhindern gedenkt", sagte Hagen.

Zweiter Fall binnen weniger Wochen - Staatsregierung in Erklärungsnot?

Insbesondere verlangt die FDP Aufklärung, welche Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen die Staatsregierung plane und welche baulichen, organisatorischen oder personellen Veränderungen nötig seien. "Wie erklärt sich die Staatsregierung, dass nach dem Vorfall im Januar 2023 nur kurze Zeit später erneut ein Angeklagter aus einem bayerischen Gerichtsgebäude fliehen konnte?", fragt Hagen außerdem.

Die FDP verlangt deshalb auch Auskunft darüber, ob und wie die Sicherheitsvorkehrungen nach dem Vorfall im Januar verschärft wurden - und falls nein, warum nicht. Und ob es sich um Fehler einer einzelnen Person oder um ein Zusammentreffen von Fehlern verschiedener Personen handelte. "Warum konnten die Fenster in den Gerichtsgebäuden geöffnet werden?", will die FDP wissen, und weiter: "Wieso blieben die Fenster auch nach dem Vorfall im Januar unverschlossen/ungesichert?"

Rechtsexperte: "Schlupflöcher rasch schließen"

Der SPD-Rechtsexperte Horst Arnold sagte: "Um Schlupflöcher rasch schließen zu können, bedarf es dringend einer engeren detaillierten Abstimmung zwischen der Polizei und dem Gerichtsvollzugsdienst." Die Beamten der Polizei seien oftmals mit den Örtlichkeiten beziehungsweise der Situation im Gericht nicht vertraut. "Dies muss sich ändern, um die Sicherheit künftig gewährleisten zu können."

Am Montagvormittag entkam ein 47-Jähriger während einer Verhandlungspause am Landgericht Coburg durch ein Fenster. Wie genau es zu der Flucht kommen konnte, war zunächst unklar. Anfang Januar war in Regensburg ein verurteilter Mörder entkommen, der sich wegen einer anderen Straftat am Amtsgericht zu verantworten hatte. Auch er floh durch ein nicht ausreichend gesichertes Fenster in einem Nebenzimmer im Erdgeschoss. Er wurde später in Frankreich gefasst.

