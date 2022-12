Zwölf Verletzte bei drei Unfällen auf A9

Bei drei Unfällen innerhalb weniger Stunden auf der Autobahn 9 bei Ingolstadt sind zwölf Menschen verletzt worden, darunter eine Frau schwer.

28.12.2022 | Stand: 13:28 Uhr

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen gab es zunächst eine Leichtverletzte, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Ein 69-Jähriger bremste zu spät und fuhr auf den Wagen eines 24-Jährigen auf. Die 67 Jahre alte Beifahrerin im Wagen des älteren Mannes wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nur 15 Minuten später kam es etwa 500 Meter nach der Anschlussstelle Ingolstadt Süd zu einem weiteren Auffahrunfall. Den Stau, der durch den ersten Unfall ausgelöst wurde, erkannte dort ein 29-Jähriger zu spät. Sein Wagen prallte auf einen Kleinbus, der bereits abgebremst hatte. Sechs Menschen wurden leicht verletzt.

Weiterer Unfall auf A9 bei Nürnberg

Am Nachmittag ereignete sich dann ein weiterer Unfall auf der A9 in Fahrtrichtung Nürnberg. Kurz vor der Anschlussstelle Ingolstadt Nord kam ein 53-Jähriger mit seinem Sattelzug vom rechten Fahrstreifen ab und fuhr mit der linken Seite seiner Zugmaschine gegen ein auf gleicher Höhe fahrendes Auto.

Durch den Zusammenprall kam der Wagen nach links, stieß gegen die Mittelleitplanke und schleuderte zurück, sodass er auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen kam. Die Beifahrerin in dem Auto kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Vier weitere Menschen wurden leicht verletzt.

