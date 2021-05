Bekannter vergeht sich an Mädchen in Memmingen

54-Jähriger leugnet sexuellen Missbrauch zunächst, räumt die Taten dann aber ein. Urteil lautet zwei Jahre Haft auf Bewährung. Welche weitere Auflage es gibt.

Weil er die jugendliche Tochter eines Bekannten sexuell missbraucht haben soll, stand ein 54-Jähriger vor dem Memminger Landgericht. Die Geschädigte und ihre Familie stammen ebenso wie der Angeklagte aus Rumänien, sie waren dort Nachbarn gewesen und trafen sich im Jahr 2016 in Memmingen zufällig wieder. Nachdem der 54-Jährige die Vorwürfe zunächst abstritt, gestand er schließlich die Taten.

Laut Anklage nahmen die Geschehnisse ihren Anfang im Sommer 2020. Demnach zwang der Mann die damals 16-Jährige zunächst, sich zu entkleiden und nackt fotografieren zu lassen. Anschließend drohte er damit, ihren Eltern alles zu erzählen. Er habe damit Druck ausgeübt, um das Mädchen für weitere Taten in der Hand zu haben, so der Vorwurf der Anklage. Die 16-Jährige musste sexuelle Handlungen über sich ergehen lassen, die strafrechtlich als Vergewaltigung eingestuft sind. Gegen mehr wehrte sich das Mädchen aber erfolgreich.

Abwesenheit der Eltern ausgenutzt

Stets nutzte der Angeklagte Gelegenheiten, in denen die Jugendliche allein zuhause war. Als die Eltern davon erfuhren, erstatteten sie Anzeige. Seit der darauf folgenden Verhaftung sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft.

Bis zum zweiten Verhandlungstag stritt er sämtliche in der Anklage erhobenen Vorwürfe ab. Das Opfer überzeugte das Gericht jedoch durch seine Aussage. Ihre Vernehmung fand digital an einem anderen Ort statt, um ein Aufeinandertreffen mit dem Angeklagten zu vermeiden und damit ein eventuell entstehendes Trauma zu vermeiden.

Der Staatsanwaltschaft sagte schließlich zusammenfassend: „Da ist mit Sicherheit einiges passiert, was der Angeklagte nicht zugeben will.“ Wenig zur Klärung des Falls konnten indes die Zeugenaussagen von Vater, Mutter und Onkel der Geschädigten beitragen.

Späte Einsicht zum Geständnis

Schon zu Beginn des Prozesses hatten Staatsanwaltschaft und Verteidigung dem Angeklagten in einem Rechtsgespräch aufgezeigt, welche mildernde Wirkung auf das Strafmaß ein Teilgeständnis haben könnte. Der 54-Jährige war dazu aber in keiner Weise bereit, er beharrte auf seiner Unschuld. Erst als ihm am Ende des zweiten Tages sein Verteidiger, der Staatsanwalt, der Vertreter der Nebenklage und Richter Thomas Hörmann hierzu rieten, kam der Angeklagte zur Einsicht und räumte den sexuellen Missbrauch mit den in der Anklage beschriebenen Taten ein.

Dies hatte Auswirkungen auf das weitere Geschehen und das Urteil. Die Staatsanwaltschaft zog zwei Anklagepunkte zurück und schlug ein Strafmaß vor, das der Angeklagte und die übrigen Prozessbeteiligten akzeptierten: zwei Jahre Haft auf Bewährung und ein dauerhaftes Kontaktverbot mit der jungen Frau.