Es sind ergreifende Szenen aus einer fernen Welt. Ein Buch setzt den legendären Allgäuer Holzern und ihrer Arbeit in den Bergwäldern ein Denkmal.

05.01.2021 | Stand: 08:06 Uhr

Für sein Buch "Holz. Waldarbeiten in den Allgäuer Bergen" hat der Hindelanger Fotograf und Buchautor Christian Heumader (66) in mühevoller Kleinarbeit historische Aufnahmen zusammengetragen und diese um Fotos von Waldarbeiten in der heutigen Zeit ergänzt. Auf über 1000 Bilder wuchs sein Fundus während der dreijährigen Arbeit. Hier präsentiert er seine ganz persönlichen Lieblingsbilder.