Gipfeldialog "Obadoba": Weltreligionen treffen sich in Oberstdorf

Vor 20 Jahren wurde die Moschee in Immenstadt mit Hakenkreuzen bemalt, erzählt Sevdat Karakas. Doch nachdem das Haus auch zu einem türkisch-islamischen Kulturzentrum ohne religiöse Zugehörigkeit wurde, „haben die Schmierereien aufgehört“, berichtete Karakas.

09.07.2022 | Stand: 11:35 Uhr

Auf andere zugehen, sie verstehen, deren Glauben und Meinungen akzeptieren und tolerieren, war der Tenor der Podiumsdiskussion mit dem Thema „Religion & Politik“ bei „Obadoba“, dem ersten Gipfeldialog der Weltreligionen in Oberstdorf.

„Menschen sollen nicht übereinander, sondern miteinander reden“, sagte Gebhard Kaiser, der ehemalige Landrat aus Wiggensbach. Nur gemeinsam könne man Probleme lösen. Dies gelte in der Politik genauso wie im interreligiösen Dialog. „Mauern niederreisen und gemeinsam ins Gespräch kommen“, lautete die These von Marion Küstenmacher, evangelische Theologin aus München. „Andere Menschen begleiten, schützen, wenn sie Hilfe brauchen und sie annehmen.“

Keiner sollte ausgegrenzt werden. Doch es sei nicht immer leicht, sich mit anderen auszutauschen, „weil man auf verschiedenen Ebenen kommuniziert“, meinte Gerhard Adam vom Buddha-Haus, dem Meditations-und Studienzentrum in Sulzberg.

Deshalb müsse man in der Politik auch mal „aus dem Bauch heraus handeln“, meinte Kaiser. Manche staatliche Anordnungen würde er heute nicht mehr so befolgen und umsetzen wie zur Zeit, als er noch Landrat war. Ein Kommunalpolitiker sollte mehr darauf achten, was vor Ort die richtigen Entscheidungen für die Menschen seien. Ein Landrat oder Bürgermeister sollte den Mut haben, „nicht immer die Linie der eigenen Partei zu vertreten“, ergänzte Kaiser.

Bei der CSU laufe es auch deshalb nicht rund, „weil zu viele – wie auch in anderen Parteien – zu angepasst sind“. Man sollte dann Regeln brechen, „wenn das eigene Handeln anderen Menschen dient“, betonte Küstenmacher. Dann heiße es, alle kulturellen und religiösen Unterschiede außen vor lassen, wenn Menschen in Not seien.

„Was ist Ihr Traum von „Obadoba“ in 20 Jahren?“, wollte Moderator Dr. Martin Rötting wissen. Er ist Vorsitzender von „Occurso“, dem Institut für interreligiöse und interkulturelle Begegnung in Freising.

„Dass sich Menschen verstehen und den anderen als Mensch wahrnehmen“, antwortete Buddhist Adam. „Wir brauchen neue zeitgemäße religiöse Positionen, in denen die Lebenswirklichkeit von uns Frauen enthalten ist“, sagte Küstenmacher.

Für Karakas ist es wichtig, auf der Suche nach Gemeinsamkeiten der Religionen weiterzumachen und nicht stehen zu bleiben. „Religionen müssen miteinander und nebeneinander in die Zukunft hinein wirken“, formulierte Kaiser seine Vision.

Neben der Podiumsdiskussion gab es bei „Obadoba“ Vorträge mit Workshops unterschiedlicher Glaubensrichtungen. Beim Gipfeldialog auf der Mittelstation der Fellhornbahn lasen Vertreter verschiedener Weltreligionen Texte und Gebete aus den heiligen Schriften vor. Als Symbol der Verbundenheit wurden am Ende der Veranstaltung bunte Bänder beschriftet und aufgehängt. Und Kinder aus verschiedenen Religionen trugen ihre Visionen und Wünsche für die Zukunft vor.